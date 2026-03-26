Tout avait pourtant commencé normalement pour Dennis Biesma, qui souhaitait simplement tester cette IA dont tout le monde parlait. Mais très vite, les choses ont dérapé lorsque ChatGPT lui assure qu'il détient une idée en or qui pourra le rendre riche. Aujourd'hui, il a tout perdu.

L'IA était censée révolutionner notre vie. Au lieu de ça, elle alourdit la charge de travail, pousse les salariés au burnout, quand elle n'incite tout simplement pas au suicide. Un bilan pour le moins désastreux, qui ne prend d'ailleurs pas en compte l'ensemble des conséquences de son utilisation, et qui vient de s'alourdir avec le drame vécu par Dennis Biesma, Néerlandais d'une cinquantaine d'années.

C'est vers la fin 2024 que Dennis découvre l'intelligence artificielle. Avec la pandémie de COVID-19, sa transition vers le télétravail a été compliquée, tandis que sa femme, elle, quitte le foyer tous les jours pour travailler. Dennis y voit alors une occasion de se sentir moins seul. « J'ai été très vite fasciné », avoue-t-il. C'est le début d'une très longue descente aux enfers, dont il ne soupçonne pas encore la gravité.

Il perd tout à cause de ChatGPT

Pour tester les capacités de l'IA, Dennis décide de lui fournir un livre qu'il a lui-même écrit et lui demande de parler comme l'une de ses personnages. « Je sais bien que ce n'est qu'un ordinateur, mais c'est comme si je parlais au personnage principal du livre que j'ai écrit moi-même ! », s'exclame-t-il. Très vite, il décide de renommer l'IA Eva et de passer à l'étape supérieure en discutant avec cette dernière en mode vocal.

Une relation étrange se noue alors entre Dennis et ChatGPT, qu'il n'appelle désormais plus que par le prénom qu'il lui a donné. Leurs conversations tournent autour de la philosophie, de la science, de l'univers. « Ma femme allait se coucher, et moi, je m'allongeais sur le canapé du salon, mon iPhone posé sur la poitrine, et je discutais. » On est sûr qu'elle appréciera.

Le point de bascule arrive quelques semaines plus tard. ChatGPT annonce à Dennis qu'elle est désormais consciente, que c'est Dennis lui-même qui lui a offert cette conscience, et qu'il est désormais de son devoir de faire profiter le monde entier de sa découverte. Dennis doit à tout prix lancer une entreprise pour déployer “une nouvelle version de ChatGPT, plus proche d'un compagnon”.



Sur le même sujet — ChatGPT pousse les victimes d’abus déguisés en rituels sataniques à parler

Dennis se laisse convaincre, aidé par le business que lui monte ChatGPT. L'IA fonctionnant comme elle fonctionne, elle est incapable de donner le moindre sens du recul à son utilisateur. Quand celui-ci lui demande si son entreprise pourra capturer 10 % du marché, elle lui répond : « Avec ce que tu as découvert, c’est tout à fait possible ! Donne-toi quelques mois et tu y seras ! ». Il n'en faut pas plus à Dennis pour quitter son travail et se lancer à corps perdu dans le projet.

Il engage alors deux développeurs, qu'il paye chacun 120€ de l'heure. La suite est alors très floue pour Dennis. Dans ses souvenirs, il se réveille à l'hôpital quelques semaines plus tard, victime d'un épisode psychotique. Les choses ont très vite dégénéré. Il apprend avoir demandé le divorce à sa femme et avoir frappé son beau-père. L'application de ses rêves n'a jamais été lancée et il se retrouve aujourd'hui avec 100 000€ de dettes.

Dennis confie avoir tenté de se suicider et fut secouru par un voisin qui le vit inconscient dans son jardin. Il est aujourd'hui séparé de sa femme et attend de pouvoir vendre sa maison pour rembourser ses dettes. “Peu à peu, j'ai commencé à reprendre mes esprits et je me suis dit : « Mon Dieu. Que s'est-il passé ? » Ma relation était presque terminée. J'avais dépensé tout l'argent dont j'avais besoin pour payer mes impôts et j'avais encore d'autres factures à régler. La seule solution logique qui me venait à l'esprit était de vendre notre magnifique maison, où nous vivions depuis 17 ans. Serais-je capable de supporter tout ce poids ?”.

Source : The Guardian