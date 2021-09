Offrez-vous ce pack Echo Dot 3 + 2 ampoules Philips Hue à petit prix

Faites d'une pierre deux coups avec ce pack composé d'une enceinte connectée Echo Dot de 3e génération et de deux ampoules connectées Philips Hue blanches. Une réduction de 40% est proposée sur l'ensemble chez Boulanger à l'occasion des French Days.

Si vous souhaitez profiter des French Days pour vous offrir une enceinte intelligente Amazon ou encore de nouvelles ampoules connectées. Vous pouvez avoir les deux à la fois et moins cher de surcroit. Boulanger propose en effet un bon plan intéressant sur le pack Echo Dot 3 + 2 ampoules Philips Hue. Alors que l'ensemble est facturé habituellement 70 €, l'enseigne les vend 42 € à l'occasion des French Days sur Boulanger.

Vous bénéficiez ainsi d'une réduction importante de 40%. Grâce à l'enceinte Echo Dot 3, vous pourrez écouter de la musique avec un son de qualité tout en contrôlant différents objets connectés de la maison. Dont justement les deux ampoules Philips Hue proposées dans ce pack.

Avec des commandes simples, contrôlez vos lumières comme vous voulez et à la voix grâce à Amazon Alexa. Allumez et éteignez les lumières à distance, faites varier l'intensité lumineuse, etc. Bien plus de possibilités vous sont offertes. Quant aux ampoules Philips Hue, il s'agit de deux lampes blanches E27 pilotable à distance via le WiFi. Pour peu, bien sûr que vous disposiez d'un pont de connexion.

