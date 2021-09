L’aspirateur robot iRobot Roomba 981 en chute libre pour les French Days

L'aspirateur robot iRobot Roomba 981 fait l'objet d'un bon plan dans le cadre des French Days. S'il faut généralement débourser environ 500 € pour s'en équiper, Amazon le propose pour l'espace de quelques heures encore à seulement 399 €.

Les French Days Amazon continuent et il est encore possible de faire de belles affaires à l'image de ce bon plan objet connecté. L'aspirateur robot iRobot Roomba 981 fait l'objet d'une réduction de 100 euros faisant chuter son prix de 499 € en temps normal à 399 €.

Pour en revenir au Roomba 981, cet aspirateur robot est équipé d'un système de nettoyage en 3 étapes pour tout aspirer, des fines particules de poussières jusqu'aux débris plus larges et les poils d'animaux. Autre point fort, il peut être utilisé avec les assistants vocaux Alexa ou Google afin de gérer les taches ménagères vocalement et est également contrôlable via l'application iRobot Home. Pour ce faire, il suffit d'installer l'application iRobot HOME afin de programmer et suivre les sessions de nettoyage.

Ce dernier offre une autonomies confortable de 2 heures. Enfin, le iRobot Roomba 981 dont les dimensions sont de 35.1 x 35.1 x 9.2 cm et dont le poids est de 4 kilos est livré avec une base de chargement Home Base, 1 filtre supplémentaire; 1 brosse latérale supplémentaire et un cordon d’alimentation.