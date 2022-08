Pack CANAL+ avec Netflix et beIN Sports : l’offre TV de la rentrée 2022 à ne pas rater

Avis aux fans de cinéma récent, de séries TV et de sports en tous genres ! Dans le cadre de sa Série Limitée, la boutique en ligne Canal permet à de nouveaux clients de souscrire à un pack CANAL+ incluant notamment Netflix et beIN Sports.

À l'approche de la prochaine rentrée, le groupe Canal a dévoilé son offre TV qui donne la possibilité à de nouveaux clients de s'abonner à un pack CANAL+ à un bon prix.

Jusqu'au mercredi 12 octobre 2022, le pack CANAL+ comprenant essentiellement la plateforme de streaming Netflix et des chaînes du groupe beIN Sports est proposé au prix mensuel de 29,99 euros au cours des 12 premiers mois puis au tarif de 40,99 euros par mois. Cette souscription au pack CANAL+ nécessite un engagement de 24 mois. Pour information, les personnes ayant moins de 26 ans peuvent aussi profiter du même pack CANAL+ moins cher et sans engagement. En effet, ceux-ci ont la possibilité de souscrire au pack en question au prix de 20,49 euros par mois.

Pour en revenir à l'offre, les futurs abonnés auront accès aux chaînes suivantes :

Canal+ et ses chaînes thématiques (Premium, Grand Écran, Séries, Docs, Kids et Décalé)

Netflix Standard (prix public de 13,49 euros par mois, 2 écrans en simultané et en HD)

3 chaînes beIN Sports en HD et 7 canaux événementiels numérotés de 4 à 10

À titre d'information, les chaînes Canal+ Sport et Canal+ Cinéma sont absentes du pack. La chaîne Canal+ Décalé cessera d'émettre à compter du lundi 29 août 2022 et sera remplacée par Canal+ Sport 360 dès le 31 août.

De plus, plus de 60 chaînes via l'option TV+ sont offertes pendant deux mois. Au terme des deux mois, l'option TV+ passera à 10 euros par mois sans engagement mais il sera possible de la résilier à tout moment depuis l'Espace Client.

Enfin, l'offre associée au pack CANAL+ comprend tous les écrans connectés + Box TV (programmes sur PC, Mobile, Console, Smart TV, Apple TV,… ou location d'un décodeur CANAL+ à 6 euros par mois ou réception des chaînes sur la box internet), 2 écrans en simultanés avec le même compte CANAL+, la TNT en live et en replay, et la qualité 4K UHD depuis les terminaux compatibles.