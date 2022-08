Très bon prix sur le modèle 2022 de la TV QLED TCL C635 55″ avec Google TV

Belle offre promotionnelle à saisir sur le site Boulanger ! En ce moment, dans son rayon Image/Son, l'enseigne française spécialisée dans le high-tech propose le modèle 2022 de la TV QLED TCL C635 55″ avec Google TV à moins de 500 euros, via notamment une ODR.

Jusqu'au lundi 22 août 2022, Boulanger effectue sa braderie sur son site e-commerce. Parmi les nombreux produits en promotion, on retrouve essentiellement un téléviseur de 55 pouces avec Google TV sous les 500 euros. En effet, le modèle 2022 de la TV QLED TCL C635 avec le système de la firme de Mountain View est vendu au prix de 599 euros au lieu de 699 euros ; ce qui fait remise immédiate de 100 euros de la part de Boulanger.

Pour information, la livraison sur RDV avec mise en service est offerte à domicile et une offre de remboursement de 100 euros valable jusqu'au lundi 5 septembre 2022 permet d'avoir le téléviseur en question au prix de revient de 499 euros. Toutes les conditions de l'ODR sont à consulter ici.

Pour en revenir au téléviseur, la TV QLED TCL C635 dispose d'un écran de 55 pouces avec une diagonale de 139 cm et une résolution 4K de 3840 x 2160 pixels. Grâce à sa compatibilité avec Google TV, le téléviseur permet de retrouver les fameuses applications de streaming comme Netflix, YouTube, myCANAL, Prime Video ou encore Disney+. Côté connectique, on retrouve trois ports HDMI 2.1 (pour une image très fluide, notamment pour une console PS5 ou Xbox Series X), deux ports USB, une entrée antenne hertzienne, une entrée satellite, un port Ethernet, un slot PCMCIA, une sortie optique, une prise casque, le Bluetooth et le Wifi.