Singles’Day : les smartphones OnePlus 10T et OnePlus 10 Pro à moitié prix chez AliExpress

Le Singles’ Day d’AliExpress est l’occasion de faire le plein de bons plans juste avant le Black Friday. Le smartphone OnePlus 10 Pro est ainsi affiché à seulement 499 € au lieu de 919 € avec le code promo SDXFR13 et le coupon vendeur de 20 €. Le OnePlus 10T passe à 439 € avec le code promo FR80 et le coupon de 130 €. Deux belles offres valables uniquement jusqu’au 13 novembre. Ne tardez pas !

Le smartphone OnePlus 10 Pro à 499 € au lieu de 919 € pendant le Singles’ Day

AliExpress casse les prix du OnePlus 10 Pro pendant le Singles’ Day du 1er au 13 novembre. Habituellement en vente à partir de 919 € en version 8/128 Go et 999 € en 12/256 Go, il se retrouve affiché à 499 € grâce au code promo SDXFR13 et au coupon de 20 €. Attention, les stocks sont limités donc profitez-en dès à présent.

Le smartphone OnePlus 10 Pro est un modèle haut de gamme qui affiche de belles caractéristiques. Sorti cette année, il remplace le OnePlus 9 Pro et arbore des changements significatifs, tant au niveau de ses caractéristiques techniques que de son design. Il est doté d’une large dalle Amoled de 6,7 pouces légèrement incurvée. Son écran lumineux a un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz et dispose d’une définition QHD+ (3216 x 1440 pixels).

Avec son processeur Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm couplé à 8 ou 12 Go de mémoire vive, le OnePlus 10 Pro est un smartphone à la fois puissant et fluide.

Le module photo a été amélioré. Le smartphone dispose ainsi d’un bloc photo muni de trois capteurs à l’arrière : le capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels.

Le OnePlus 10 Pro est disponible en deux coloris, Volcanic Black et Emerald Forest. Cette offre spéciale, valable uniquement pendant le Singles’ Day d’AliExpress, est l’occasion de vous offrir le OnePlus 10 Pro à petit prix.

Le smartphone OnePlus 10T à 439 € au lieu de 729 € pendant le Singles’ Day

Tout comme le OnePlus 10 Pro, le OnePlus 10T est en promotion durant le Singles'Day d'AliExpress. Le smartphone est ainsi affiché à seulement 439 € au lieu de 729 € sur AliExpress pour sa version Black 8/128 G grâce au code promo FR80 et au coupon de 130 €.

Sorti plusieurs mois après le OnePlus 10 Pro, le 10T est plus puissant mais avec un module photo un peu moins impressionnant comme nous allons le voir. Le OnePlus 10T reprend en grand partie le design du 10 Pro. Le module photo à l'arrière est presque similaire, mais l'écran offre désormais des bordures plates. En outre, il est le premier smartphone haut de gamme de OnePlus à ne pas utiliser de curseur d'alerte. L'écran plat utilise une dalle Full HD+ AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Côté performance, on retrouve la dernière puce Qualcomm, la Snapdragon 8 Gen 1+. La batterie quant à elle est un peu moins grosse avec une capacité de 4800 mAh. Mais là ou le 10T perd en autonomie, il le gagne en vitesse de recharge puisque ce modèle est capable de charger en 150W, ce qui permet de passer de 1 à 100% en moins de 20 minutes !

Au niveau photo, on retrouve un capteur principal IMX766 de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP, un capteur macro de 2 MP et un capteur selfie de 16 MP, soit la même configuration que le OnePlus Nord 2T.

