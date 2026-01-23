Galaxy Book5 Pro : avec 700 € de réduction, le PC portable premium de Samsung passe à petit prix, vite !

Samsung organise actuelles de belles offres à l'occasion des soldes d’hiver. Vous y trouverez donc de nombreux produits à prix cassé, y compris les modèles les plus intéressants comme l’ultrabook haut de gamme Galaxy Book5 Pro qui voit son prix chuter de 700 €. Il passe ainsi de 1 899 € à 1 199 € seulement !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Vous cherchez un ultrabook qui réussit à vous offrir des caractéristiques haut de gamme tout en restant à un prix abordable ? Nous avons trouvé pour vous une offre incroyable sur le site de Samsung. Il s’agit d’un PC portable fin et léger qui embarque tout le nécessaire pour travailler dans les meilleures conditions possibles. Son nom : Galaxy Book5 Pro.

Le modèle 14 pouces qui embarque 16 Go de mémoire vive et un SSD de 512 Go est habituellement en vente pour 1899 euros. Mais pendant les offres d’hiver de la marque coréenne, vous pouvez vous l’offrir pour seulement 1199 euros. Vous ne rêvez pas, c’est bien une réduction de 700 euros sur le meilleur modèle de PC portable proposé actuellement par Samsung. Alors ne passez pas à côté !

Pourquoi choisir le Samsung Galaxy Book5 Pro ?

Quand on cherche à acquérir un ultrabook, c’est pour deux raisons principales. La première, c’est sa compacité pour pouvoir l’avoir toujours avec soi sans s’en rendre compte. Avec une épaisseur de seulement 11,6 mm et un poids de 1,23 kg dans sa version 14 pouces, le Galaxy Book5 Pro remplit largement cette tâche.

La deuxième raison de choisir un ultrabook, c’est qu’il reste performant malgré sa petite taille. Et encore une fois, le Galaxy Book5 Pro ne déçoit pas puisqu’il embarque le puissant processeur 8 cœurs Intel Core Ultra 5 avec une fréquence Turbo maxi de 4.5 GHz. Accompagné de 16 Go de RAM et d’un espace de stockage SSD de 512 Go, il conviendra pour les tâches les plus gourmandes comme le graphisme ou le montage de vidéos. Plus globalement, c’est un PC portable parfaitement adapté pour un usage professionnel aussi bien que pour les loisirs.

Pour profiter au mieux de vos contenus, le Galaxy Book5 Pro est équipé d’un écran tactile Dynamic AMOLED 2X de 14 pouces avec une résolution WQXGA+ (2880 x 1800 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Du point de vue de l’autonomie, on reste sur un sans faute puisque vous pourrez utiliser votre ordinateur jusqu’à 21 heures d’affilée avec une seule charge.

Enfin, comme tout PC portable premium, le Galaxy Book5 Pro se doit d’être à la pointe de la technologie moderne en intégrant la puissance de l’intelligence artificielle. Ainsi, vous pourrez profiter des nombreux outils proposés par Copilot+ et Galaxy AI.