Obi-Wan Kenobi : la série Star Wars arrivera le 25 mai 2022 sur Disney +

Obi-Wan Kenobi est la prochaine série Disney + se déroulant dans l’univers de Star Wars. La firme de Mickey a enfin dévoilé sa date de diffusion : le premier épisode sera publié sur la plateforme le 25 mai 2022. Une date qui n’a pas été choisie au hasard.

La série The Book of Boba Fett vient de se terminer. Disney ne perd pas de temps et commence déjà la promo pour la suivante. Il s’agit d’Obi-Wan Kenobi. Nous avons enfin sa date de sortie : elle arrivera le 25 mai prochain. Comme d'habitude, nous aurons le droit à un épisode par semaine.

Cette date a été annoncée sobrement sur Twitter. Pour l’occasion, le compte officiel de Star Wars a aussi dévoilé l'affiche de la série. C’est le premier aperçu que nous avons d’elle. La bande-annonce devrait arriver d’ici peu, on l’espère.

La réponse D, Obi-Wan Kenobi

La date du 25 mai n’a pas été choisie au hasard. C’est en effet ce jour qu’est sorti aux Etats-Unis le tout premier Star Wars en 1977. Une date symbolique pour une série qui s’intéressera à un personnage culte de la saga, à l’époque déjà présent à l’écran sous les traits du regretté Alec Guinness. Obi-Wan Kenobi racontera le destin du personnage du même nom, ici interprété par Ewan McGregor. L’acteur écossais l'avait joué dans les films de la prélogie (1999 – 2005), et le voilà de nouveau dans la bure de Jedi vingt ans plus tard.

L’histoire se déroulera dix ans après La Revanche des Sith. Obi-Wan vit seul sur Tatooine, veillant de loin sur le jeune Luke Skywalker. On ne connait pas les détails de l’intrigue, mais on sait qu’Hayden Christensen (Anakin Sywalker/Dark Vador dans la prélogie) sera aussi de retour.

D’autres séries Star Wars sont prévues pour cette année. Si on peut miser sur la diffusion de la saison 3 de The Mandalorian, on espère aussi découvrir Andor avec Diego Luna, série qui racontera la vie de l’espion rebelle découvert dans le film Rogue One.

Pour plus tard, Disney prévoit également une série sur Ahsoka, Lando Calrissian, mais aussi un mystérieux projet tournant autour des Sith et nommé The Acolyte.