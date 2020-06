Nvidia : une GeFore RTX 3000 écrase la RTX 2080 Ti dans un benchmark

Les cartes graphiques GeForce RTX 3000 de Nvidia se démarqueront de la génération actuelle à bien des égards, comme le prouve ce premier benchmark 3D. La référence testée est 30% plus performante que la RTX 2080 Ti FE, et ce, bien que la fréquence du GPU Ampere semble avoir été bridée.

Que l’on soit joueur sur console ou sur PC, 2020 est une année particulièrement excitante. La PS5 et la Xbox Series X n’ont presque plus de secret. Et pour être des consoles Next-Gen, elles feront un bond générationnel majeur en matière de performances. Sur le front des PC, le niveau monte également d’un cran dans la guerre entre Nvidia et AMD. Les GeForce RTX de la série 3000 sont particulièrement attendues.

À quelques mois de leur lancement, les premiers benchmarks commencent à révéler ce qu’elles ont dans le ventre. Un GPU Nvidia GeForce « Ampère » non identifié est apparu dans la base de données de la plateforme 3DMark Time Spy. Il pourrait s’agir de la RTX 3080/Ti dont les performances s’annonçaient déjà monstrueuses ou de la RTX 3090 qui se placera en tête de liste cette année pour reprendre le costume endossé jusqu’ici par la RTX 2080 Ti.

Un GPU 30% plus performant que la RTX 2080 Ti

Puisqu’on parle de la RTX 2080 Ti, les comparaisons avec cette dernière sont beaucoup plus évocatrices. La RTX 3000 testée s’est révélée beaucoup plus performante. Elle est parvenue à un score de 18 257 points contre 13 939 pour la RTX 2080 Ti Founder Edition. La différence est de près de 31%. L’écart s’amenuise quand on la compare aux versions boostées comme la MSI RTX 2080 Ti Lightning Z qui est elle distanciée d’environ 21%.

Et même les RTX Titan et Titan V (LN2) ont été battues avec des écarts respectifs de 22 et 8 %. On note que seule la EVGA RTX 2080 Ti XC survitaminée qui affiche une cadence à 2 385 MHz est arrivée à tenir tête à la nouvelle référence. Elle la devance de 2,18%. On note pour finir que le hic de ce benchmark, c’est la fréquence du GPU Ampere qui n’est que de 1 935 MHz. C’est plus bas que ce à quoi on pouvait s’attendre, mais cela ne remet pas en question l’authenticité du test que la source indique avoir pu confirmer.

Vu qu’il s’agit d’un échantillon d’ingénierie, il y a fort à parier que la version finale offrira des caractéristiques différentes. Idem pour le résultat des benchmarks qui sont amenés à évoluer au fil des semaines. Ces premiers chiffres nous donnent toutefois un bel aperçu des améliorations à espérer en termes de performances brutes.

