Nvidia RTX 3080 Ti : elle serait jusqu’à 50% plus performante que la 2080 Ti pour les jeux 4K !

La Nvidia RTX 3080 Ti arrive, et à en croire une fuite très crédible, c’est un véritable monstre du côté des performances, particulièrement en 4K. La prochaine carte graphique serait ainsi jusqu’à 50% plus performante qu’une RTX 2080 Ti.

L’info provient d’une fuite, et il faut donc la prendre avec la prudence de rigueur. Mais si on vous en parle, c’est que la source, le youtubeur Moore’s Law Is Dead, compte déjà un certain nombre de révélations exactes à son actif. On savait déjà que la carte délivrerait des performances monstrueuses. Mais en croire cette salve de révélations, donc, la Nvidia RTX 3080 Ti serait surtout un monstre côté performances en 4K.

La prochaine carte graphique serait jusqu’à 50% plus performante pour les jeux 4K optimisés par rapport à la RTX 2080 Ti. Même les jeux qui ne le seraient pas bénéficieraient « dans le pire des cas » d’une hausse d’au moins 40% des performances. La suite de la 2080 Ti sous architecture Ampere serait ainsi compatible avec le standard PCIe 4.0 (et non le standard PCIe 5.0 qui doit débarquer en 2022), bénéficierait d’une finesse de gravure 7 nm et d’une bande passante mémoire nettement accrue.

La Nvidia GeForce RTX 3080 Ti délivrerait dans le pire des cas 21 TFLOPS

Le GPU embarquerait ainsi quelques 5376 coeurs CUDA, et peut tourner à une fréquence de boost de 2,2 GHz. Voire jusqu’à 2,5 GHz pour les déclinaisons qui embarquent un GPU GA103 ou GA104. Même les variantes les moins chères devraient ainsi dépasser selon Moore’s Law Is Dead les 21 TFLOPS.

Il y aurait également de la mémoire à 18 Gbps ce qui se traduirait par une bande passante mémoire totale de 864 Go/s contre 616 Go/s sur la 2080 Ti ce qui représente tout de même une hausse de 40,3 %. Côté connectique la nouvelle carte aurait 2 x 8 connecteurs au lieu de 6. Elle proposerait également 3x DisplayPort 2.0, 1x HDMI 2.1, 1x USB type C le tout sur un slot PICe 4.0 x16.

Le leaker précise que l’échantillon dont sont issus les chiffres a un TDP compris entre 220 W et 230 W. Ce qui semble inférieur aux 250 W de la 2080 Ti. Pour dissiper tout cela sans faire s’envoler votre PC, il y aurait désormais trois et non plus deux ventilateurs. Espérons que cette solution sera plus silencieuse.

Il reste encore quelques zones d’ombre dont les caractéristiques précises de chaque variante. Mais si ces chiffres se révèlent exacts, cette carte a toute les chances de populariser les jeux en 4K sur PC. Qu’en pensez-vous ? Partagez votre avis dans les commentaires.