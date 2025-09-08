Faites vos adieux à Nova Launcher : le lanceur alternatif légendaire d’Android tire sa révérence

Les launchers alternatifs pour Android sont nombreux sur le Google Play Store. S’il y en a un incontournable, c’est bien Nova Launcher, fidèle au poste depuis plus de dix ans. Il semble qu’il soit désormais temps de lui faire vos adieux.

Il existe des millions d’applications Android et si certaines disparaissent des mémoires aussi vite qu’elles sont apparues, d’autres laissent une empreinte indélébile chez les utilisateurs. Nova Launcher, 13 ans d’existence et lanceur alternatif le plus populaire d’Android, est sans conteste l’une d’entre elles.

Mais l’application était en sursis après son rachat par la société Branch Metrics en 2022. Suite à une réorganisation de l’entreprise, l’équipe de Nova Launcher, qui comptait une douzaine de personnes, s’est retrouvée réduite à un seul et unique membre en 2024 : son fondateur, Kevin Barry. Malgré sa détermination, on se doutait que dans de telles conditions, Nova Launcher avait de grandes chances de disparaître. Ce temps semble arrivé, malheureusement pour les nombreux fans de l’application, qui expriment leur désarroi sur les réseaux.

Une page se tourne pour Android : Nova Launcher pourrait bientôt disparaître

Les launchers alternatifs pour Android sont des applications de personnalisation de l’interface et de l’ergonomie du système d’exploitation. Elles sont nombreuses sur le Play Store de Google, mais la plus populaire était assurément Nova Launcher. Elle offrait un contrôle poussé de l’interface de votre smartphone, du style et de la taille des icônes, au tiroir des applications, en passant par l’écran d’accueil. « Était » et « offrait », oui, puisqu’elle va sûrement bientôt disparaître.

C’est Kevin Barry, fondateur et développeur original de l’application, qui a annoncé le 6 septembre son départ de Branch dans un message d’adieu. Selon nos confrères d’Android Authority, il y annonce que Nova Launcher ne sera finalement pas publiée en open source, alors qu’il en préparait l’ouverture. Cette double nouvelle semble définitivement compromettre l’avenir de l’application.

Sur Reddit, les fidèles adeptes de Nova Launcher confient leur déception – pour ne pas dire leur tristesse –, expriment leur reconnaissance, partagent leurs souvenirs et qualifient même l’application de « légendaire ». Elle a accompagné certains d’entre eux depuis leur premier smartphone, façonné leur expérience sur Android et aurait même selon certains « contribué au succès d’Android comme plateforme ».

Pour le moment, Nova Launcher, déjà téléchargée des dizaines de millions de fois, est toujours disponible et opérationnelle. Mais sans développeur, ni publication en open source, son obsolescence est certaine. Si jamais vous êtes d’ores et déjà à la recherche d’un nouveau launcher alternatif, nous vous avions fait une sélection que vous retrouverez ici.