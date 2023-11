Promo du 11.11 AliExpress : des réductions exceptionnelles sur les smartphones Google Pixel

Rendez-vous vite chez AliExpress pour profiter des promos incroyables du 11.11 ! Pour le Single's Day et jusqu'au 18 novembre, l'enseigne casse le prix de plusieurs produits. Parmi eux, on a trouvé les smartphones Google Pixel 7 et 6A à prix réduit. On vous dit tout ci-dessous.

Le 11.11, également connu sous le nom de Journée des Célibataires, est devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de bonnes affaires. AliExpress, l'une des plus grandes plateformes de vente en ligne, ne manque pas à l'appel et propose pour l'occasion des promotions exceptionnelles. Cette année, deux smartphones Google Pixel sont au cœur de ces offres alléchantes : le Google Pixel 7 5G et le Google Pixel 6A 5G, tous deux proposés à des prix défiant toute concurrence.

Le Google Pixel 7 5G, normalement vendu à 464€, est disponible à seulement 414€ avec le code promo FR50. Parallèlement, le Google Pixel 6A 5G voit son prix chuter de 300€ à 250€ en utilisant le même code promo. Ces réductions représentent une opportunité unique pour s'équiper de smartphones de dernière génération à des prix très attractifs. Il est important de noter que ces offres expirent le 18 novembre à 8h59, ce qui en fait une occasion limitée à saisir rapidement.

Et ce n'est pas tout ! Si vous pensiez que les livraisons étaient longues avec AliExpress, détrompez-vous. Ces deux smartphones sont proposés avec une livraison en 5 jours seulement. Et le retour est gratuit.

Google Pixel 7 5G et Pixel 6A 5G : des smartphones innovants

Le Google Pixel 7 5G, dernier-né de la série Pixel, se distingue par ses performances de haut niveau et son design élégant. Il est équipé d'un processeur puissant, garantissant une expérience utilisateur fluide et rapide. Sa caméra, saluée pour sa qualité exceptionnelle, offre des fonctionnalités avancées comme le mode Portrait et la Vision de nuit, permettant des prises de vue impressionnantes même dans des conditions de faible luminosité.

Quant au Google Pixel 6A 5G, il est reconnu pour son excellent rapport qualité-prix. Il offre une expérience Android pure, avec des mises à jour régulières et un accès aux dernières fonctionnalités de Google. Son appareil photo, tout comme celui du Pixel 7, est capable de capturer des images détaillées et des vidéos en haute définition. Sa batterie longue durée assure une autonomie confortable pour une utilisation tout au long de la journée.

Ces deux modèles intègrent également des fonctionnalités de sécurité avancées, comme le déverrouillage par empreinte digitale et la puce de sécurité Titan M2, garantissant une protection optimale des données.

Un festival de bons plans pour le 11.11 chez AliExpress

Les promotions du 11.11 chez AliExpress vont bien au-delà de ces deux smartphones. La plateforme propose des réductions pouvant atteindre 50% sur une large gamme de produits, allant de l'électronique aux vêtements, en passant par les accessoires et les articles ménagers. Cette période de promotions est une aubaine pour les consommateurs cherchant à réaliser des économies significatives sur des articles de qualité.

AliExpress, reconnu pour sa diversité de produits et ses prix compétitifs, devient une destination privilégiée pour les achats en ligne durant le 11.11. Les consommateurs peuvent profiter de cette plateforme pour acquérir des produits souhaités à des tarifs réduits, notamment grâce aux codes promo suivants :

AEFR30 pour -30€ dès 200€ d'achat

AEFR50 pour -50€ dès 300€ d'achat

AEFR100 pour -100€ dès 500€ d'achat

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.