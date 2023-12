De très bons écouteurs Huawei conçus avec Devialet deviennent moins chers avant Noël. À l'occasion d'une vente flash, les FreeBuds Pro 2 font l'objet d'une réduction non négligeable de plus de 10% chez Amazon.

C'est dans le cadre d'une vente flash à durée indéterminée qu'Amazon propose des écouteurs Huawei à leur prix le plus bas. Alors qu'on pouvait les avoir aux alentours des 169 euros, les FreeBuds Pro 2 disponibles dans un coloris blanc sont à 149,99 euros. Soit 20 euros de moins par rapport au dernier tarif constaté avant la remise.

À titre d'information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite à domicile. Aussi, le célèbre site e-commerce suggère le paiement en quatre fois sans frais par carte bancaire ; ce qui correspond à quatre mensualités de 37,50 euros chacune.

Conçus avec le spécialiste de l’audio Devialet et compatibles avec les appareils fonctionnant sous Android ou iOS, les FreeBuds Pro 2 de Huawei sont des écouteurs intra-auriculaires sans fil qui sont dotés d'un double haut-parleur True Sound et de la technologie Bluetooth 5.2. On retrouve également trois microphones avec réduction de bruit, des contrôles intuitifs, divers formats audio supportés (LDAC, AAC, SBC, Hi-Res Audio, Hi-Res Wireless Audio) et une autonomie pouvant aller jusqu'à 30 heures grâce au boîtier de charge fourni. Besoin d'en savoir davantage ? N'hésitez pas à consulter notre article lié au test des Huawei FreeBuds Pro 2.