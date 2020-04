Nouveau forfait Sosh 80 Go à 14.99 € : l’offre mobile du moment à ne pas rater !

Sosh lance un nouveau forfait mobile inĂ©dit jusqu’Ă ce jour : 80 Go pour 14.99 € par mois, sans engagement, mĂŞme après un an. Cette offre est valable jusqu’au 27 avril 2020 Ă 9 heures pour les nouveaux clients ou ceux dĂ©sirant souscrire Ă une seconde ligne mobile.

C’est le bon plan du moment Ă ne pas rater pour les personnes Ă la recherche d’un forfait mobile pas cher incluant une grosse quantitĂ© de datas mobiles avec un prix qui n’augmente pas mĂŞme après un an. Sosh qui proposait jusqu’Ă prĂ©sent deux types de forfaits en sĂ©rie limitĂ©e, 20 Go ou 50 Go propose un nouveau forfait mobile incluant 80 Go d’internet, les appels, SMS et MMS illimitĂ©s en France MĂ©tropolitaine.

Pour le mĂŞme tarif que la sĂ©rie limitĂ©e Sosh 50 Go, qui devait prendre fin le 27 avril, l’opĂ©rateur y ajoute pour notre plus grand plaisir, une enveloppe internet supplĂ©mentaire de 30 Go ! Voici en dĂ©tail les services qu’il inclut :

Les appels illimités en France depuis la France métropolitaine

Les SMS et MMS illimités en France depuis la France métropolitaine

80 Go d’internet mobile en France depuis la France mĂ©tropolitaine

Les appels, SMS et MMS illimitĂ©s et 8 Go d’internet mobile quand vous voyagez en Europe / DOM*

La carte SIM, comptaible tous mobiles est facturĂ©e 10 euros lors de la procĂ©dure de commande et vous avez la possibilitĂ© de conserver votre numĂ©ro de mobile actuel sans frais supplĂ©mentaires en demandant votre RelevĂ© IdentitĂ© opĂ©rateur (RIO) en composant le 3179. Enfin, sachez que l’offre est valable en France mĂ©tropolitaine pour toute nouvelle souscription d’une SĂ©rie LimitĂ©e Sosh mobile 14,99€ 80 Go, ce jusqu’au 27/04/2020 Ă 9h.

Bon à savoir : Si vous aviez souscrit à la dernière offre portant sur la série limitée 50 Go, Sosh vous fait passer automatiquement au forfait 80 Go, sans aucune action nécessaire de votre part.

Si vous n’ĂŞtes pas convaincu par cette nouvelle offre, sachez que vous pouvez encore profiter du forfait Cdiscount Mobile 50 Go Ă 10,99 euros ou du forfait B&You 75 Go Ă 11,99 euros. Deux promotions qui tout comme celle que vient de lancer Sosh on des tarifs qui n’augmentent pas, mĂŞme après la première annĂ©e.

* Quels sont les pays inclus dans les zones Europe et DOM ?

Les Açores, les îles Aland, Allemagne, Autriche, Baléares, Belgique, Bulgarie, les îles Canaries, Chypre, l’île Corfou, Crète, les Cyclades, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, les îles Féroé, Finlande, Gibraltar, Grèce, Guadeloupe, Guernesey, Guyane française, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Jersey, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madère, Malte, l’île de Man, Martinique, Mayotte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, La Réunion, l’île de Rhodes, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Barthélemy, Saint-Marin, l’île de Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Sardaigne, Sicile, Slovaquie, Slovénie, Suède, Vatican.

