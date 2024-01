ChatGPT : surprise, cette autrice récompensée avoue avoir utilisé l’IA pour son dernier livre

Rie Kudan a récemment été couronnée par le prestigieux prix Akutagawa au Japon. Elle a révélé que son dernier roman, “Tokyo-to Dojo-to”, intègre environ 5% de contenu généré par l'intelligence artificielle ChatGPT. Cette approche montre le nouvel impact de l'IA dans le domaine de la création littéraire.

L'utilisation de l'intelligence artificielle dans des domaines créatifs continue de faire parler d’elle. Un exemple récent en est la plainte de Getty Images contre les développeurs d'une IA pour violation du droit d'auteur. L’entreprise a accusé Stability AI d'avoir utilisé sans autorisation des millions d'images de sa collection pour former son logiciel.

Dans un cas similaire, George R.R. Martin, l'auteur de la célèbre série “Game of Thrones”, a porté plainte contre OpenAI, la société derrière ChatGPT, pour des raisons similaires. Martin a affirmé que l'entreprise avait utilisé son style d'écriture sans permission. Ces exemples mettent en évidence les aspects éthiques entourant l'usage de l'IA dans la création artistique. Un sujet d'autant plus pertinent mis en lumière dans la récente révélation de Rie Kudan sur l'intégration de ChatGPT dans son propre roman primé.

Quand l'intelligence artificielle au service de la créativité littéraire

Dans un monde littéraire traditionnellement réservé aux humains, l'utilisation de ChatGPT par Rie Kudan pour écrire une partie de son roman, “Tokyo-to Dojo-to”, a récemment suscité un débat sur l'éthique et la créativité. La romancière a expliqué qu'elle a utilisé l'IA pour générer des dialogues et des descriptions dans son livre dans son récit futuriste se déroulant dans un Tokyo transformé. Elle a décrit le processus comme une forme de collaboration, où l'intelligence artificielle a servi à enrichir son processus créatif, en lui fournissant des idées et des formulations uniques. Elle a même explicitement indiqué que 5% du contenu de son livre a directement été généré de cette façon.

Plus intéressant encore, l'intelligence artificielle est un sujet récurrent dans son livre. Ce qui reflète la propre utilisation de l'IA par l’autrice dans le processus d'écriture. Kudan a également mentionné qu'elle a eu des conversations fréquentes avec ChatGPT, partageant ses pensées les plus intimes. Elle admet que les réponses de l’application ont parfois inspiré des dialogues dans son roman. Ces révélations ont déclenché un large éventail de réactions sur les réseaux sociaux et dans la communauté littéraire. Certains voient cette méthode comme une avancée qui ouvre des possibilités nouvelles pour les écrivains, tandis que d'autres s'interrogent sur l'authenticité et le mérite d'une œuvre partiellement écrite par une machine. Cette discussion s'inscrit dans un contexte plus large de préoccupations concernant l'impact de l'IA sur les droits d'auteur et l'originalité dans les arts.

Source : The Economic Time