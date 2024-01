L’écran du Galaxy S24 Ultra est presque impossible à rayer avec le Gorilla Armor

Parmi les nouveautés intégrées au Galaxy S24 de Samsung, il y a un revêtement d'écran très résistant, le Gorilla Armor. Il est d'ailleurs exclusif au modèle, les S24 et S24+ se contentant d'un Gorilla Glass “classique”.



À moins de ne pas avoir consulté le moindre site parlant de smartphones ces derniers jours, vous n'avez pas pu échapper à l'annonce officielle des Galaxy S24 de Samsung. La nouvelle série de mobiles haut de gamme du constructeur coréen est enfin là après des mois de rumeurs. Et si la grande nouveauté se situe plus au niveau de l'intégration de l'intelligence artificielle que de la fiche technique, cette dernière présente quand même un point original.

Il ne concerne que le modèle le plus cher (et puissant) du lot : le Galaxy S24 Ultra. Plus précisément, sur sa face avant. L'écran désormais entièrement plat, contrairement à celui de son prédécesseur le Galaxy S23 Ultra, est en effet protégé par une véritable armure. Ce n'est pas une façon de parler, le revêtement s'appelle Gorilla Armor. Il s'agit d'une première pour Corning, la firme qui en est à l'origine. Il y a plusieurs différences avec le Gorilla Glass auquel on est habitué, et qui est d'ailleurs présent sur le S24 standard et le S24+ dans sa version Victus 2.

Le Galaxy S24 Ultra possède un écran Gorilla Armor plus résistant aux rayures que le Gorilla Glass

Le verre Gorilla Armor est fabriqué avec 25 % de matériaux recyclés. Corning ne précise pas ce qui constitue les 75 % restants. Mais il est surtout “4 fois plus résistant aux rayures que les revêtements en verre aluminosilicate de la concurrence”. Un tel verre contient de l'aluminium, ce qui le rend plus solide et moins sensible aux rayures qu'un verre classique.

Pour ses tests, Corning dit avoir créé un “Scratch Bot”, un robot censé reproduire les micro-rayures qui proviennent de notre quotidien. Par exemple quand notre smartphone entre en contact avec des clés ou des pièces de monnaie. Il s'agit d'une procédure en interne et il convient donc de la considérer comme telle. D'autant que la firme ne nomme pas les concurrents qui ont servi de comparaison.

Le revêtement a également un autre atout puisqu'il limite jusqu'à 75 % des réflexions lumineuses. Très pratique pour consulter son S24 Ultra en plein soleil, même si les 2600 nits de l'écran devrait déjà assurer un certain confort. Rappelons que le Galaxy S24 Ultra est actuellement disponible en pré-commande à partir de 1 469 €.