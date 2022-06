Nothing Phone 1 : le premier téléphone transparent sera présenté le 12 juillet 2022

Nothing s’apprête à introduire le premier smartphone transparent sur le marché d’ici seulement quelques jours : le 12 juillet prochain. Le fabricant a officiellement confirmé que l’événement sera dédié à l’appareil, mais que d’autres surprises sont également prévues.

Cela fait maintenant plusieurs mois que tout indiquait que Nothing allait faire son entrée sur le marché des smartphones. Tout d’abord, son PDG Carl Pei n’est autre que le co-fondateur du fabricant chinois OnePlus, et sa nouvelle entreprise Nothing a récemment acquis les droits et les brevets d’Essential, la marque du père d’Android.

Après un premier produit réussi, les écouteurs sans fil transparents Ear 1, le nouveau fabricant anglais va désormais dévoiler son premier smartphone. Le lancement est d’ailleurs imminent, puisque Nothing annonce que sa conférence se tiendra le 12 juillet prochain, à 17 heures, heure française.

Que sait-on du Nothing Phone 1 ?

Bien que Nothing n’ait toujours pas présenté son smartphone, on en sait déjà beaucoup à son sujet. Un leaker avait dévoilé il y a quelques jours que le smartphone allait être équipé d’un écran plat de 6,55 pouces avec une définition FHD+ (1080 x 2400 pixels). Le fabricant a également officiellement confirmé que l’écran serait sans « menton », l’épaisse bordure en bas des smartphones que l’on retrouve chez la plupart de ses concurrents.

Le Nothing Phone 1 devrait être équipé de deux caméras à l’arrière, et propulsé par un processeur Snapdragon 7 Gen 1. Il s’agirait alors d’un smartphone de milieu de gamme, qui rivalisera avec d’autres modèles tels que les OnePlus Nord de OnePlus ou le futur Poco F4 que Xiaomi va présenter dans les prochains jours.

Le Nothing Phone 1 se démarquera surtout de la concurrence grâce à son design, puisque comme les Ear 1 avant lui, il s’agirait du premier smartphone transparent du marché. Comme l’avaient dévoilé Carl Pei et Tom Howard (en charge du design) au cours d’une interview avec Wallpaper, le fabricant veut « célébrer les “bons”, les éléments qui nous semblaient vraiment intéressants à mettre en valeur ». On devrait notamment pouvoir apercevoir la bobine pour la recharge sans fil ou encore les caméras.

Pour rappel, il est extrêmement rare de voir un smartphone de milieu de gamme équipé de la recharge sans fil, cet élément pourrait donc séduire de nombreux clients. Quoi qu’il en soit, on devrait en savoir plus bientôt, lorsque Nothing lèvera enfin le voile sur son smartphone.