Le pack Nothing Phone (3a) + écouteurs Ear (a) est à moins de 295 € chez Amazon

Un pack Nothing fait l'objet d'une belle offre promotionnelle de la part d'Amazon. Pendant une durée limitée, le pack contenant le smartphone Phone (3a) et les écouteurs sans fil Ear (a) passe sous les 295 euros seulement.

Jusqu'à ce dimanche 20 juillet 2025, Amazon Espagne vous permet de bénéficier d'un pack Nothing en promotion. En effet, pour l'achat du smartphone Phone (3a), le célèbre site e-commerce vous offre une paire d'écouteurs sans fil Ear (a). Pour en profiter, il suffit d'ajouter au panier le téléphone (voir bouton ci-avant) et les écouteurs en cliquant ici.

En effectuant cette démarche, l'ensemble reviendra à exactement 293,75 euros au lieu de 357,02 euros. Pour information, le tarif promotionnel inclut une réduction de 68,42 euros (correspondant au montant des écouteurs sans fil) et des frais de port à hauteur de 5,15 euros (nécessaires à l'envoi des deux produits).

Amazon offre les écouteurs Ear (a) pour l'achat du Nothing Phone (3a)

Sorti au début du mois de mars 2025, le Nothing Phone (3a) dispose d'un écran AMOLED de 6,77 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2392 pixels, une densité de 387 ppi, un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et une luminosité de 1300 nits.

Le smartphone de la marque britannique associé à l'offre Amazon embarque aussi un processeur Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3, une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go, une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide à 50W, ainsi que le système Android 15 lié à une surcouche Nothing OS.

Concernant l'APN du smartphone, celui-ci contient un triple capteur principal de 50 MP (grand angle, f/1.88) + 50 MP (téléobjectif, f/2.0) + 8 MP (ultra grand angle, f/2.2) et une caméra frontale de 32 MP (grand angle, f/2.2). De son côté, la connectivité comprend la 5G, le NFC, la technologie sans fil Bluetooth 5.4, le GPS, le Wi-Fi 6, l'USB-C, la reconnaissance faciale et un lecteur d'empreinte digitale sous l'écran.