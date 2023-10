NordVPN fait déjà son Black Friday : 69% de réduction et 3 mois offerts

C'est déjà le Black Friday chez NordVPN, bien avant l'heure. En ce moment, vous pouvez profiter de réductions allant jusqu'à 69%, avec 3 mois offerts. L'offre est valable jusqu'au 29 novembre 2023. On vous donne tous les détails.

Pour des millions d'internautes, l'utilisation d'un VPN est devenue presque systématique. Ils y ont recours pour des raisons de sécurité, de protection de la vie privée ou encore pour contourner la censure et les restrictions géolocalisées. NordVPN est l'un des meilleurs dans ce domaine et sa solution est réputée pour sa stabilité, la solidité de son chiffrement ainsi que la protection des données personnelles de ses utilisateurs.

NordVPN vient de lancer sa meilleure offre promotionnelle de l'année en cassant le prix de ses différentes formules. Il s'agit d'une “offre spéciale Black Friday” qui se poursuivra jusqu'à la fin du mois de novembre, le 29 plus précisément.

VPN : jusqu'à 69% de réduction et 3 mois offerts chez NordVPN

En incluant les trois mois offerts en plus des deux années d'abonnement, NordVPN vous reviendra à 2,99 € par mois au lieu de 8,29 € les 24 + 3 premiers mois. Cela correspond à une réduction de 63%. Ça, c'est pour la formule de base (Essentiel). L'abonnement “Avancé” qui inclut le gestionnaire de mots de passe NordPass est 3,99 € (-62%) par mois.

La formule Premium est à 4,99 € par mois (-69%). Celle-ci inclut NordPass et NordLocker qui est un service de stockage Cloud sécurisé de 1 To.

Notez qu'en plus du VPN de base, de NordPass et de NordLocker, NordVPN offre plusieurs autres fonctionnalités utiles comme une protection anti-malware, un bloqueur de suivi et de publicités, ainsi qu'un analyseur de fuites de données.

Vous serez ainsi alerté si vos identifiants et mots de passe sont identifiés comme étant compromis (vol de données, piratage, etc.). N'hésitez pas à lire notre test complet de NordVPN pour en savoir plus sur la solution.