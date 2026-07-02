Non, SpaceX ne va pas lancer son propre smartphone, Elon Musk dément

Alors que les rumeurs autour d'un éventuel smartphone fabriqué par SpaceX, Elon Musk a finalement pris la parole pour réfuter l'information. Emportant évidemment dans son sillage une foule de fans bien contents de pester contre des journalistes.

Sur X (anciennement Twitter), quand le grand patron Elon Musk parle, tout le monde se tait et écoute. Hier soir, le premier billionaire de l'histoire s'est contenté d'une réponse en deux mots à un article du Wall Street Journal : « complètement faux ». Résultat : le journal a supprimé son post et des milliers d'utilisateurs ont tantôt invoqué Grok pour comprendre ce qu'il s'est passé, d'autres pour confirmer que les journalistes ne sont plus dignes de confiance, quand ils n'étaient pas trop occupés à féliciter Elon Musk pour son “courage”.

Alors que s'est-il passé ? Depuis plusieurs semaines, une rumeur insistante circule à propos de SpaceX : la firme serait sur le point de dévoiler son premier smartphone. En février, Reuters évoque l'idée d'un téléphone directement relié à Starlink. La semaine dernière, le Financial Times remet une pièce dans la machine en affirmant que le COO de l'entreprise aurait glissé aux investisseurs que celle-ci souhaiterait lancer son propre opérateur mobile, sur fond de spéculation de rachat de T-Mobile.

Sur le même sujet — Voici comment SpaceX veut sauver l’astronomie des interférences de ses propres satellites

Pas de smartphone SpaceX à l'horizon d'après Elon Musk

Finalement, c'est au Wall Street Journal de s'y mettre hier, ce dernier déclarant qu'un prototype du fameux smartphone aurait été présenté aux actionnaires, juste avant l'entrée en Bourse de la société. Le téléphone serait plus fin qu'un iPhone, propulsé par une puce Snapdragon et, surtout, proposerait son propre système d'exploitation basé sur l'IA de xAI. Mais il semblerait qu'Android et iOS n'aient pas encore besoin de s'inquiéter.

C'est en effet à cet article qu'Elon Musk a répondu sur X. A priori, SpaceX ne serait donc pas en train de développer un nouveau smartphone, encore moins un nouveau concurrent sur le marché des OS pour téléphone. En revanche, on n'en saura pas plus, l'homme d'affaires prenant rarement la peine de développer ses réponses. À quoi bon, cela suffit toujours à déchaîner une foule d'utilisateurs prêts à tout pour être d'accord avec lui.