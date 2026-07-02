Non, cette loi ne veut pas faire exploser votre facture Internet (mais c’est tout de même une très mauvaise idée)

Panique sur les réseaux sociaux ce matin : le PS veut ajouter 10 centimes de plus sur notre facture Internet par gigaoctet téléchargé ! Vraiment ? En réalité, pas exactement. Mais l'idée reste tout de même désastreuse pour les consommateurs. On vous explique pourquoi.

La prochaine présidentielle approchant à grands pas, les principaux partis commencent à communiquer sur leur programme et leurs propositions. C'est notamment le cas du Parti Socialiste qui vient de publier la liste de ses projets pour la France — et qui ne s'attendait sûrement pas à une telle vague de réactions négatives à propos d'une petite ligne cachée au milieu du document.

Dans le chapitre 5 de son programme en effet, qui s'attarde sur le rôle du numérique et de la technologie au sens large dans nos vies, on peut lire une proposition qui, de prime abord, fait froid dans le dos : l'instauration d'une taxe « flux de données numériques distribués sur le territoire français, au taux de 0,10 euro par gigaoctet ». Ah oui tout de même, ça risque de revenir cher sur la facture, cette histoire.

Le PS veut-il vraiment taxer votre consommation Internet à 10 centimes le Go ?

En effet, à l'heure du tout dématérialisé, de l'Internet illimité et des plateformes de streaming en 4K, autant dire que notre consommation mensuelle de données dépasse allègrement le gigaoctet. La nouvelle a donc beaucoup de mal à passer. D'autant que le timing est pour le moins très mal choisi, juste après l'annonce de l'arrêt du jeu vidéo physique par PlayStation. La bonne nouvelle, c'est que le PS s'est très mal expliqué et que sa proposition est moins catastrophique qu'elle en a l'air. La mauvaise, c'est que cela n'en fait pas une bonne idée pour autant.

En réalité, le PS ne souhaite pas faire payer les utilisateurs, mais bien les plateformes. L'idée est en réalité de se baser sur le flux passant par les opérateurs pour calculer combien les plateformes devront verser à l'État. L'argent récolté devrait ainsi servir à financer la construction des infrastructures qui gèrent ce trafic. C'est donc bien moins pire que ce que laissait imaginer le texte… mais cela ne signifie pas que cette mesure ne se répercutera pas sur les consommateurs.

En effet, il ne faudra pas être surpris de voir les plateformes augmenter le prix de leurs abonnements pour éponger cette hausse soudaine de leurs coûts de production. On a très bien pu le constater avec la hausse des prix général sur le marché de la tech après la récente mise en place de taxes douanières par l'administration Trump. Certes, le texte prévoit cette éventualité et empêcherait toute augmentation pendant 2 ans. Mais ensuite…