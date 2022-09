Fini de recharger votre voiture électrique, vous pourrez bientôt remplacer la batterie en 5 min

Nio, le constructeur automobile également spécialisé dans la recharge de batterie, vient de déployer sa première Power Swap Station en Allemagne. Cette technologie révolutionnaire permet de déposer la batterie vide de son véhicule pour la remplacer par une nouvelle en seulement cinq minutes. Une sortie en France est également prévue.

Outre leur autonomie, le temps de recharge des batteries de voitures électriques est une question centrale pour tous les automobilistes convertis. Si beaucoup choisissent encore d’effectuer l’opération chez eux sur leur propre réseau électrique, d’autres optent pour l’une des 50 000 stations de recharges disponibles en France. Aussi, les chercheurs s’attellent à la tâche depuis plusieurs pour obtenir de nouveaux records, avec certaines technologies permettant même une recharge en seulement 9 secondes.

Mais ces innovations ne sont pas encore disponibles pour le moment, forçant les conducteurs à se contenter des solutions existantes. C’est là que Nio entre en jeu. L’entreprise chinoise a en effet fait une entrée fracassante en Europe via la Norvège avec sa technologie révolutionnaire de recharge. En l’occurrence, ici, nous devrions plutôt parler de remplacement. En effet, le concept est simple : déposez votre voiture en station, laissez-y votre batterie vide, repartez une nouvelle.

Nio déploie ses Power Swap Station en Europe

Baptisé Power Swap Station, ce système présente deux gros avantages. Le premier est celui du temps, puisqu’il faut seulement 5 minutes à la station pour remplacer entièrement une batterie. Le second est que le conducteur n’a même pas besoin de sortir de sa voiture, puisque l’opération se fait automatiquement. On comprend alors le succès rencontré par Nio en Norvège, qui lui permet aujourd’hui de s’étendre en Allemagne.

En effet, nos voisins outre-Rhin ont vu débarquer leur toute première station d’échange signée Nio. Celle-ci peut accueillir jusqu’à 13 véhicules simultanément, avec une capacité de 312 échanges par jour. Avec plus de 10 millions de « recharge » désormais effectuées, la firme ne cache plus ses ambitions. En Europe, les prochains pays à recevoir la Power Swap Stations seront les Pays-Bas, le Danemark et la Suède.

Et la France dans tout ça ? Le pays fait est bel et bien dans le viseur de Nio, mais aucune date de déploiement n’a encore été communiquée. Pendant ce temps, l’entreprise prépare d’autres projets. Une autre version de sa Power Swap Station pour commencer, plus rapide et efficace, mais aussi la commercialisation des voitures ET5, ET7 ou encore ES7. Enfin, il se murmure que de nouvelles bornes de recharge (véritables, cette fois) d’une puissance de 500 kW sont en développement.

Source : Car News China