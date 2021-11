Voiture électrique : la France compte désormais 50 000 stations de recharge

Il devient de plus en plus simple de trouver une station de recharge en France. Selon le nouveau baromètre de l’association Avere-France, on en compte désormais presque 50 000 à travers l’Hexagone. Depuis le début de l’année, le nombre de bornes a augmenté de 52 %, du jamais vu dans le secteur.

L’année dernière, Emmanuel Macron a annoncé la création de 100 000 bornes de recharges en France d’ici fin 2021. La date butoir approchant, on peut raisonnablement prévoir que la promesse ne sera pas tenue. Malgré tout, le secteur est en pleine expansion. Les voitures électriques se faisant de plus en plus fréquentes sur nos routes, il devient essentiel d’offrir aux conducteurs un moyen de recharger leur batterie sur leur trajet. Aussi, au 31 octobre 2021, on compte 49 914 stations de recharges dans toute la France.

C’est ce que révèle le dernier baromètre de l’Avere-France, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique et la plateforme GIREVE. Deux fois moins que le chiffre promis par notre Président donc, mais tout de même porteur d’une bonne nouvelle. En effet, si le déploiement a été relativement lent depuis ses débuts, il a connu un bond considérable au cours de l’année 2021. Depuis le mois de janvier, le nombre de bornes a ainsi augmenté de 52 %. À titre de comparaison, on trouvait 43 700 stations de recharge en France en juillet.

Les stations de recharge se multiplient en France

« C’est la première année que l’on observe une telle accélération, avec près de 20 000 points de recharge supplémentaires en un an. À ce rythme, nous aurons autant déployé en un an qu’entre 2013 et 2018 » commente Cécile Goubet, Déléguée Générale de l’Avere-France. Sans surprise, c’est en Île-de-France que l’on trouve le plus de bornes, avec un score de 9297. C’est presque le double des autres régions de l’Hexagone. Presque trois quarts d’entre elles sont disposées sur la route ou les parkings.

Les bornes de recharge ont donc un avenir prometteur en France. Partout dans le monde, les chercheurs mettent également au point des innovations qui révolutionneront l’automobile d’ici quelques années. Quand il ne s’agit pas de pouvoir recharger sa voiture 10 fois plus vite, ce sont carrément les routes qui pourraient, à terme, recharger les batteries durant les trajets.

