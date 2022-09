Les voitures électriques bientôt privées de bornes de recharge pour économiser l’énergie ?

Le RTE, le Réseau de transport d'électricité, vient de rendre son étude prévisionnelle sur la consommation électrique française pour l'hiver 2022/2023. Parmi les mesures évoquées pour faire des économies d'énergie, couper les bornes de recharge publiques pour les voitures électriques à certaines heures ou en cas de forte tension sur le réseau.

Ce mercredi 14 septembre 2022, le RTE, le gestionnaire du réseau de transport de l'électricité en France, a transmis sa très attendue étude prévisionnelle sur la consommation électrique du pays durant l'hiver 2022/2023.

Si une situation de black-out total du réseau (soit la perte de maîtrise complète du système) a été écartée par la RTE, l'institution a tout de même annoncé que cette période sera marquée par “un risque de tension accru sur le système électrique”. Plusieurs facteurs expliquent la crise énergétique actuelle. Premièrement, il y a évidemment la crise gazière liée directement à la guerre en Ukraine. Plusieurs pays européens rencontrent actuellement des difficultés pour s'approvisionner en gaz russe.

Une crise de l'énergie multifactorielle

Or, le gaz est utilisé par une grande majorité de pays de l'UE pour produire de l'électricité justement. Résultat, la France pourrait rencontrer des difficultés pour importer de l'électricité produite par nos voisins. Autre point concernant uniquement notre nation : la crise de production nucléaire.

En effet, 32 réacteurs sur 56 sont actuellement à l'arrêt dans l'Hexagone, pour maintenance ou pour des problèmes de corrosion. Malgré le fait qu'EDF ait annoncé la reprise des réacteurs concernés pour cette hiver, le RTE a préféré avancer la période de “vigilance” (ndlr : surveillance accrue du réseau électrique) dès novembre 2022.

Enfin et comme l'a rappelé Thomas Veyrenc, directeur exécutif de la RTE, à l'antenne de BFM TV, les sécheresses estivales ont eu “de multiples répercussions, y compris sur la production d'électricité hydraulique, notre deuxième source de production d'électricité. On n'en parle pas beaucoup, mais quand on combine ces éléments, c'est naturel qu'on arrive dans une situation où le risque est accru”, explique-t-il.

Ecowatt, l'outil lancé par le RTE pour informer les Français

Pour éviter d'aboutir à ces coupures de courant, le RTE indique qu'il faudrait baisser la consommation nationale entre 1 et 5 % dans la majorité des cas, et jusqu'à 15% les jours de grand froid. Pour alerter et informer les Français en cas de tensions sur le réseau, le RTE a lancé le dispositif Ecowatt. Cet outil gratuit permet de voir en temps réel le niveau d'électricité disponible dans le pays, via un système de “météo” à trois couleurs :

Vert pour consommation normale

Orange pour système électrique tendu

Rouge pour système électrique très tendu

Des prévisions seront publiées pour les trois jours à venir, ainsi que le détail, heure par heure, des périodes de tension. Le but étant de permettre aux utilisateurs d'adapter leur usages en conséquence pour éviter d'éventuelles coupures et délestages. Précisons toutefois qu'il faudra être inscrit sur le site monecowatt.fr et avoir téléchargé l'appli mobile Ecowatt pour recevoir ces notifications d'alerte (100 000 inscrits seulement pour l'instant).

Le cas de la recharge des voitures électriques

Dans l'étude publiée par le RTE, l'organisme donne des pistes pour baisser sa consommation électrique. Sans surprise, le gros des efforts devra s'appliquer sur le chauffage (température et horaires d'usage) sans oublier l'éclairage et les appareils électroniques. Toutefois, l'institution a également évoqué le cas de la recharge des voitures électriques.

Une voiture neuve vendue sur dix étant électrique dans l'Hexagone, la recharge de ces véhicules commence forcément à peser sur le réseau électrique du pays. En cas d'alerte rouge émise par le dispositif EcoWatt, le RTE conseille de décaler le moment de la recharge dans les heures creuses, soit entre 13 et 18 heures et la nuit.

Par ailleurs, l'agence émet une autre hypothèse : celle de couper l'accès aux bornes de recharge lors des pics de consommation. Attention, on parle ici des bornes publiques, et non des solutions de recharge à domicile. Néanmoins, un mode “Forçage” pourrait être accessible en cas d'urgence. Toutefois, le RTE précise que la mise en place de cette mesure dépendra uniquement de la bonne volonté des opérateurs.