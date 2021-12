Nio ET5 : la berline électrique avec 1000 km d’autonomie qui va faire mal à la Tesla Model 3

Le constructeur automobile chinois Nio vient de dévoiler l'ET5, sa berline EV de taille moyenne, près d'un an après les débuts de la Nio ET7. Comme sa grande sœur, l'ET5 offre une autonomie impressionnante de 1 000 km, pour un prix réduit.

Alors que la Nio ET7 venait s’attaquer à la Tesla Model S, la nouvelle Nio ET5 vient concurrencer directement la Tesla Model 3. La nouvelle berline électrique de Nio est propulsée par deux moteurs électriques de 150 kW à l'avant et 210 kW à l'arrière, produisant une puissance combinée de 360 kW ou 483 ch et un couple de 700 Nm. Selon le constructeur automobile, l'ET5 peut accélérer de 100 km/h en 4,3 secondes, contre 6,1 secondes pour la Tesla Model 3 classique.

À l’intérieur, l'écran d'infodivertissement a été remplacé par un « dispositif de réalité virtuelle » capable de projeter un écran de 201 pouces de large, bien que l'on ne sache pas exactement comment il fonctionne ni quels avantages il apporte aux utilisateurs. À l’arrière, la voiture électrique affiche une barre de feux à LED dans l'air du temps, et les courbes rappellent les récents designs de Jaguar et Porsche.

La Nio ET5 est une championne de l’autonomie

L'ET5 propose des options de batterie comprenant des packs de 75 kWh pour une autonomie annoncée de plus de 550 km, de 100 kWh pour une autonomie annoncée de plus de 700 km et une option de 150 kWh qui dépassera les 1 000 km entre deux charges. C’est donc bien plus que la Tesla Model 3 2022, qui propose 491 km, 614 km ou 547 km suivant la configuration choisie. C’est également mieux que la Lucid Air, beaucoup plus chère, qui propose une autonomie maximale de 837 km.

La nouvelle Nio ET5 sera disponible en Chine à partir de septembre. Son prix de départ est de 328 000 yuans (45 609 euros) avant subventions gouvernementales, ou 258 000 yuans (35 875 euros) si les clients décident de louer la batterie. La Tesla Model 3 d'entrée de gamme est proposée à un prix légèrement inférieur de 255 652 yuans (35 549 euros) en Chine, après subventions.

De plus, L'ET5 sera équipée de la fonctionnalité de conduite autonome dès son lancement et « atteindra progressivement une expérience de conduite autonome sûre et rassurante pour des scénarios tels que les autoroutes, les zones urbaines, le stationnement et le changement de batterie ». Ces fonctionnalités seront proposées aux propriétaires après le lancement, moyennant l'équivalent d'un abonnement mensuel d’une centaine d’euros.