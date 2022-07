Nio répond à Tesla et ses Superchargeurs avec des bornes surpuissantes de 500 kW

Nio, le constructeur chinois spécialisée notamment dans les stations d'échange de batteries, vient d'annoncer le lancement de ses nouvelles bornes de recharge rapide. Dotées d'une puissante de 500 kW, elles dépassent actuellement celle offerte par les Superchargeurs de Tesla.

En France, Nio n'est pas vraiment connu du grand public. Et pourtant, cette entreprise lancée en 2014 s'est rapidement imposée en Chine grâce un modèle économique particulier basé sur l'échange et la location de batteries électriques. Actuellement, Nio peut se targuer d'avoir 1000 stations opérationnelles dans le monde, dont une qui vient d'ouvrir ses portes en Norvège.

En juillet 2022, la marque a annoncé avoir procédé à plus de 9,7 millions d'échanges de batteries. Il faut également préciser que la compagnie propose également un vaste parc de bornes de recharge rapides, composé aujourd'hui de 875 stations et 4 793 bornes. On est encore loin des 9000 bornes Superchargeur de Tesla installées sur le Vieux Continent, mais on s'en approche.

Et pour y parvenir justement, le constructeur vient d'annoncer à l'occasion de sa conférence Power Day l'implantation dans les mois à venir de centaines de bornes de recharge ultra rapides de 500 kW, en Chine et en Europe.

Nio veut se frotter à Tesla et ses Superchargeurs avec des bornes de 500 kW

Si les détails restent encore flous au sujet de ces bornes, elles seraient vraisemblablement ouvertes à tous les véhicules électriques. Lors de la présentation, Qin Lihong, le PDG de Nio, a appelé les constructeurs à ouvrir leurs réseaux de charge à tous les VE, à l'image ce que propose Tesla en France depuis le 31 janvier 2022. On sait néanmoins que ces bornes de recharge rapide seront fabriquées en Hongrie, au sein de la première usine européenne de l'entreprise chinoise.

Avec une puissance de 500 kW, la durée de la recharge pourrait enfin chuter drastiquement et atteindre le cap des 10 minutes seulement. Quoi qu'il en soit, l'arrivée d'un nouvel acteur sur le marché européen et français ne peut être qu'une bonne chose.

Pour rappel, l'UE a fait connaître sa volonté d'imposer une borne de recharge tous les 60 km sur les principaux axes routiers des pays membres d'ici 2025. Autant dire que la France est à la traîne, avec seulement 57 732 points de recharge ouverts au public. L'arrivée de Nio permettra d'accélérer la cadence. Pour rappel, Nio a récemment dévoilé la Nio ET5, une berline électrique avec 1000 km d'autonomie pensée pour se frotter directement à la Tesla Model 3.