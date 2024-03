La Nintendo Switch OLED est à un prix imbattable, mais pas pour longtemps

La Nintendo Switch dans sa version disposant d'un écran OLED est à un prix imbattable, mais pas pour très longtemps. Dans le cadre des promos d'anniversaire de AliExpress, la console voit son prix fondre de 90 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Il ne vous a sans doute pas échappé que AliExpress fête son anniversaire jusqu'au 27 mars 2024 avec des promotions exceptionnelles. De nombreux produits sont proposés à leur meilleur prix du web et c'est le cas de la Nintendo Switch OLED qui est disponible en ce moment à un tarif très intéressant.

AliExpress casse le prix de la Nintendo Switch OLED

Grâce au code promotionnel AAFR20, la Nintendo Switch OLED s'affiche actuellement à 269 €. La console portable se vend depuis quelques mois au prix conseillé de 320 €, et ce, sachant qu'elle avait été lancée à 359 € en 2021 et on la retrouve encore à ce prix chez certains marchands.

AliExpress propose ainsi une réduction de 50 € à 90 €. La Switch OLED est donc à un prix encore plus intéressant que lors du Black Friday il y a quelques mois. Si vous cherchez à vous offrir la console hybride de Nintendo, c'est le moment plus que jamais.

Notez que le produit vous sera expédié depuis la France, dans un délai 3 jours ouvrables pour la version blanche. Vous pouvez choisir le coloris qui vous intéresse. Un suivi en temps réel de votre colis est également disponible.

Pour rappel, la Switch OLED est la troisième version de la console que propose Nintendo après la légère mise à jour de 2019. Comme son nom l'indique, le modèle le plus récent se distingue par son écran OLED qui offre une meilleure qualité d'affichage. Le contraste est plus élevé et les couleurs plus intenses.

La Nintendo Switch OLED dispose par ailleurs d'un stockage deux fois plus élevé (64 Go au lieu de 32 Go pour la version classique). Vous pouvez, bien sûr, y ajouter une carte mémoire en soutien pour étendre la capacité à votre guide. Enfin, les haut-parleurs du nouveau modèle ont aussi été améliorés pour une meilleure expérience sonore.