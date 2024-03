La barre lumineuse Philips Hue Play White & Color Ambiance est à prix réduit

Avis aux fans de domotique et plus particulièrement de produits Hue de la marque Philips ! Chez Amazon, la barre lumineuse Philips Hue Play White & Color Ambiance fait l'objet d'une belle réduction de 45% sur son prix conseillé.

À quelques heures du coup d'envoi de ses ventes flash de printemps 2024, Amazon effectue une belle offre sur l'achat d'un produit Philips de la gamme Hue. Affichée au prix conseillé de 79,99 euros, la barre lumineuse Philips Hue Play White & Color Ambiance est proposée au tarif de 43,99 euros grâce à une remise immédiate de 45%. Pour information, il s'agit d'un article vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite à domicile et l'offre promotionnelle concerne le kit de base.

Disponible en blanc, le Hue Play de Philips comprend une barre lumineuse et une alimentation électrique permettant de relier jusqu'à trois luminaires. La barre lumineuse Philips Hue Play peut être placée debout, à l'horizontale ou à l'arrière téléviseur grâce aux supports fournis. Fonctionnant avec Alexa, Google Assistant et Apple Homekit, l'appareil dispose d'un flux lumineux de 530 lm, d'une puissance de 6,6 Watts et d'une durée de vie moyenne de 25000 heures. Pour terminer, le Philips Hue Play affiche des dimensions de 25,2 x 4,4 x 3,6 cm et un poids de 420 grammes.