La machine à glace Ninja CREAMi Deluxe est presque 100 € moins cher avec cette offre, vite !

L’été n’a pas encore commencé que les fortes chaleurs sont déjà là. Vous aimez manger des glaces ? Pourquoi ne pas les faire maison ? La Ninja CREAMi Deluxe est idéale pour réaliser simplement de délicieux desserts et boissons glacés. La version avec 5 pots est actuellement en promotion à 226,99 € avec le code PHONANDROIDNINJA25 au lieu de 319,99 €. C’est une offre à ne pas manquer !

Cliquez ici pour profiter de cette offre

La composition des glaces du commerce laisse souvent à désirer car on peut y trouver des ingrédients douteux comme des arômes artificiels, des colorants et même des additifs en tout genre. Pour reprendre le contrôle sur ce que vous mangez sans perdre trop de temps en cuisine, la machine à glace Ninja CREAMi Deluxe est un allié de taille. Cet appareil polyvalent 10-en-1 permet de créer une multitude de préparations glacées sans effort, directement chez vous. Et en ce moment, grâce à cette offre exceptionnelle, vous pouvez vous l’offrir à un prix plus abordable.

Normalement en vente à 319,99 € dans le pack avec 5 pots, la CREAMi Deluxe est en promotion à 246,99 €. Mais ce n’est pas tout ! En renseignant le code PHONANDROIDNINJA25 dans votre panier, vous bénéficiez de 20 € de réduction supplémentaire, ce qui fait chuter le prix à 226,99 € seulement.

Pour rappel, le code PHONANDROIDNINJA25 est valable sur tout le site Ninja Kitchen et fonctionne de la manière suivante :

10 € de réduction pour tout achat inférieur à 150 €

20 € de réduction pour un montant entre 150 € et 250 €

30 € de réduction à partir de 250 €

Ninja CREAMi Deluxe : un appareil complet pour des desserts glacés

Contrairement aux sorbetières classiques, la Ninja CREAMi Deluxe ne se limite pas aux glaces traditionnelles. Elle propose 10 programmes différents pour multiplier les plaisirs. En plus des sorbets et des crème glacée, cette machine permet de faire des glace à l’italienne, milkshakes, frappés, yaourts glacés, granités, smoothie bowl… Vous pouvez aussi effectuer un mixage personnalisé et profiter du mode “Extras” pour incorporer des garnitures (fruits secs, morceaux de chocolat, caramel…).

L’appareil est fourni avec 5 pots d’une capacité de 709 ml chacun. Vous pouvez ainsi réaliser plus de 3,5 litres de glace. C’est idéal pour les familles ou les grandes tablées estivales. Grâce à sa technologie Creamify Advanced qui repose sur le système motorisé Dual Drive à double-action, la CREAMi Deluxe prépare des glaces avec une texture parfaitement lisse et homogène. Enfin, son entretien s’avère très pratique puisque tous les éléments détachables passent au lave-vaisselle.