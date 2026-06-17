Ninja Artisan : l’excellent four à pizza passe à petit prix juste avant l’été, inutile d’attendre les soldes !

Vous souhaitez faire des pizzas maison et cherchez un four capable de les cuire comme en Italie ? Grâce à la Ninja Artisan, vous obtenez de délicieuses pizzas très simplement. Et bonne nouvelle, elle passe actuellement à 233,99 € au lieu de 349,99 € avec le code PASN10.

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Les amateurs de bonnes pizzas le savent, les pizzas cuites dans des fours électriques classiques sont toujours moins bonnes que celles qu’on trouve dans les vraies restaurants italiens. On pense souvent que c’est un problème de recette de la pâte, et pourtant, la manière dont elles sont cuites influence grandement le résultat. La vraie pizza italienne doit être cuite dans un four à très haute température qui peut monter à 350-400°C.

Vous cherchez un four à pizza d’extérieur qui soit facile à utiliser et à entretenir ? Le Ninja Artisan est le modèle qu’il vous faut ! Cet appareil 2-en-1 est capable de monter jusqu’à 400°C pour vous offrir de délicieuses pizzas maison. Normalement en vente à 349,99 €, il est actuellement en affiché en promotion à 259,99 €. Et pour baisser davantage son prix, avec le code PASN10, vous avez 10% de réduction supplémentaire dans le panier, ce qui faut chuter son prix à 233,99 € seulement !

Ninja Artisan avec Air Fryer : vite, grosse chute de prix sur l’excellent four à pizza !

Le Ninja Artisan est un appareil d’extérieur 2-en-1 qui permet de faire cuire des pizzas, mais pas seulement. En effet, grâce à la fonction Air Fryer qui permet une circulation optimale de l’air chaud, vous pouvez l’utiliser pour préparer d’autres plats. Vous pouvez par exemple cuire du pain, des tartes, des quiches, des gâteaux et bien plus encore. Il est suffisamment grand pour cuisiner jusqu’à 900 g frites ou 1,4 kg d’ailes de poulet.

C’est un modèle qui est doté de 4 modes de cuisson différents : Pizza (Pizza), Bake (Cuire au four), Air Fry (Frire sans huile) et Prove (Faire lever). Il est capable de monter à 400°C pour cuire vos pizzas de façon homogène en seulement 3 minutes. Enfin, il dispose aussi d’une fenêtre de visualisation qui vous permet de vérifier en temps réel l’avancée de la cuisson sans avoir à ouvrir le four.