Warner Bros. en a marre des Batman faits par IA, le groupe attaque Midjourney en justice

Le groupe Warner Bros. entame une bataille judiciaire avec Midjourney et son IA génératrice d'images. Il l'accuse de violation de droits d'auteur face à la prolifération de contenus reprenant ses propriétés intellectuelles.

Quand vous demandez à une IA de générer une image, elle ne sort pas le résultat de son imagination. En amont, le programme a analysé des millions d'exemples disponibles sur Internet et se rapprochant de ce que vous souhaitez. Et sans jamais verser un centime aux créateurs originaux des œuvres dont il s'inspire. Ce fonctionnement valable aussi pour les textes est un point de friction constant entre les grandes entreprises spécialisées en intelligence artificielle et les ayants droit.

Certains n'hésitent pas à traîner OpenAI (ChatGPT) en justice par exemple, comme le journal The New York Times fin 2023. Plus récemment, Disney et Universal ont choisi d'attaquer un géant de la génération d'images par IA : Midjourney. La firme est accusée de ne pas respecter les droits d'auteur en piochant dans du matériel protégé pour créer ses contenus. Aujourd'hui, le groupe Warner Bros. Discovery rejoint le combat.

Warner Bros. Discovery accuse Midjourney de violation de droits d'auteur

Dans sa plainte, Warner Bros. Discovery déclare que “Midjourney enfreint de manière flagrante et délibérée les droits d'auteur des œuvres, et nous avons intenté cette action en justice pour protéger notre contenu, nos partenaires et nos investissements“. Le groupe donne de nombreux exemples d'infractions. Ci-dessous on remarque en effet sans problème les similitudes sur le personnage de Batman. Idem pour d'autres héros de DC Comics, Bugs Bunny ou encore Rick and Morty.

Même des requêtes qui ne citent pas explicitement de personnages (“un combat entre super-héros“) donnent des images mettant en scène Superman, Flash et les autres. De son côté, Disney se dit “heureux d'être rejoint par Warner Bros. Discovery dans la lutte contre la violation flagrante du droit d'auteur de Midjourney“. Warner Bros. cherche à récupérer les revenus générés par Midjourney grâce à ses œuvres protégées, soit 150 000 $ par résultat enfreignant les droits d'auteur. Dans les deux cas, la somme est énorme.

Source : The Hollywood Reporter