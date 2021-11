Netflix teste des clips pour enfants dans le style de TikTok

Netflix teste actuellement une nouvelle fonctionnalité à venir sur son application baptisée Kids Clips. Inspirés par le format popularisé par TikTok, il s'agit de courts extraits de contenus pour enfants issus du catalogue de la plateforme. D'abord réservée aux États-Unis, cette fonctionnalité sera ensuite déployée dans d'autres régions du monde.

Décidément, Netflix cherche à tout prix à ajouter des cordes à son arc. Après son entrée dans le milieu du jeu vidéo avec Netflix Gaming, son service permettant d'accéder à quelques jeux mobiles sans surcoût pour les abonnés, voilà que la plateforme teste actuellement une nouvelle fonctionnalité inspirée de TikTok. C'est en tout cas ce que révèlent nos confrères du site Bloomberg.

Cette fonctionnalité, baptisée Kids Clips, reprend le format court et populaire de TikTok. Pour résumer, il s'agira ni plus ni moins d'extraits de contenus pour enfants (séries, films, documentaires, etc.) issus du catalogue de la plateforme. Selon les informations du média, Netflix ajoutera régulièrement de nouveaux clips en fonction des sorties.

Ce n'est pas la première fois que Netflix puise son inspiration du côté du réseau social chinois. Tout récemment, l'entreprise américaine a lancé les Fast Laugh ou Pour rire sur la version français de l'application. Comme son nom l'indique, il permet aux utilisateurs d'accéder à une multitude de courts extraits de films ou séries comiques présentes sur la plateforme comme Community, New Girl ou encore l'excellentissime After Life de Ricky Gervais.

Netflix continue de s'inspirer de TikTok avec les Kids Clips

Toutefois et à l'inverse des Fast Laught, les Kids Clips devront être visionnés à l'horizontal, tandis que les clips Pour rire se regardent à la verticale. Précisons que Netflix a tenu à instaurer une limite pour les utilisateurs les plus jeunes. En effet, ils ne pourront pas regarder plus de 10 à 20 clips à la fois. Une manière de réguler l'utilisation de cette fonctionnalité, à l'heure où Instagram, TikTok et Youtube sont dans le collimateur de la justice pour leurs effets sur les enfants.

Les Kids Clips seront déployés dès cette semaine aux États-Unis et dans certains pays d'Amérique latine, ainsi que dans quelques marchés comme le Canada, l'Australie et l'Irlande. Les utilisateurs de la version iOS seront le premier en profiter, avant un lancement sur Android. Quant aux autres régions du monde comme la France, il faudra patienter un peu, Netflix voulant d'abord s'assurer du succès de cette fonctionnalité auprès des utilisateurs de ces pays.

