Netflix oblige les réalisateurs à rappeler l’intrigue plusieurs fois dans leurs films, pour ceux qui sont sur leur smartphone en même temps

Netflix donne des directives aux réalisateurs pour qu'il soit plus simple de suivre l'histoire des films diffusés sur la plateforme.

Vous avez déjà remarqué que les films Netflix ont tendance à prendre le téléspectateur par la main en lui rappelant l'intrigue plusieurs fois, souvent de manière peu naturelle et forcée ? C'est en fait une demande de la plateforme pour ne pas perdre en route les utilisateurs qui ne sont pas concentrés sur le visionnage du film, explique Matt Damon lors d'une interview pour le podcast Joe Rogan Experience.

“Ils [Netflix] nous disent que ce serait bien de réitérer l'intrigue trois ou quatre fois dans les dialogues, parce que les gens sont sur leur téléphone en regardant”, déclare l'acteur et réalisateur, en pleine promotion pour The Rip, son nouveau film d'action avec Ben Affleck, justement diffusé par Netflix.

Adolescence comme contre-exemple de la recette Netflix

Et ce n'est pas la seule exigence du service de streaming vidéo pour s'assurer que l'intérêt du téléspectateur ne décline pas trop rapidement. Matt Damon fait savoir que Netflix veut aussi qu'il y ait un gros rebondissement ou une belle scène d'action dès le début du film, voire dans les cinq premières minutes, pour capter l'attention.

“La méthode classique pour réaliser un film d'action, d'après ce que nous avons appris, consiste généralement à utiliser trois scènes d'action. Une dans le premier acte, une dans le deuxième, une dans le troisième. On consacre la majeure partie du budget à celle du troisième acte. C'est le final”, déclare-t-il. Mais cette recette vaut pour le cinéma : le spectateur a le temps et ne va pas décrocher car il a fait l'effort de se déplacer et de payer sa place. Sur Netflix, il faut prouver très rapidement que son contenu vaut le coup, sous peine d'être abandonné en cours de lecture.

Matt Damon et Ben Affleck estiment pourtant qu'il est possible pour une œuvre de réussir sur Netflix sans se plier à toutes ces restrictions. Ils prennent l'exemple de la série Adolescence sortie l'année dernière, qui ne répond pas à un tel modèle, et qui a tout de même trouvé son public.