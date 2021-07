Nintendo supprime définitivement Netflix de ses consoles

Nintendo a supprimé ce 30 juin 2021 l'application Netflix sur la 3DS et la Wii U. De fait, il n'y a actuellement plus aucun moyen de regarder Netflix sur une console Nintendo à l'heure actuelle. Et la situation ne semble pas prête de changer, le constructeur n'ayant fait aucune annonce concernant l'arrivée du service de streaming sur Switch.



Comme l'avait annoncé Nintendo en janvier 2021, Netflix a officiellement disparu de la 3DS et de la Wii U ce 30 juin 2021. L'application a donc discrètement disparu sur les deux consoles, après avoir été retirée du Nintendo eShop en décembre 2020. Que doit-on en retenir ? Tout d'abord, que les utilisateurs de ces consoles devront trouver un autre moyen de regarder leurs séries. Et ensuite, qu'il n'y a plus aucun moyen à l'heure actuelle de profiter de Netflix sur une machine Nintendo.

Et si les autres consoles, la PS5 et la Xbox Series X en tête, diversifient de plus en plus leurs offres multimédias, Nintendo s'attache à mettre en avant le gaming et seulement le gaming. Déjà en 2018, Nintendo expliquait pourquoi il ne voulait pas de Netflix sur sa console. “Dans le cas de la Switch, Nintendo était très concentré au lancement sur l'aspect gaming et non sur l'aspect vidéo, qui n'était pas une priorité pour eux. Si ça évolue au cours du temps, nous avons d'excellents rapports avec eux et un support de Netflix sur Switch peut nous intéresser […] ça pourrait arriver”, expliquait Scott Mirer, vice-président de l'écosystème Netflix pour les appareils partenaires.

Nintendo n'a pas besoin de Netflix pour vendre des Switch

Seulement, trois ans plus tard, Nintendo ne semble pas prêt à changer d'avis, comme en atteste son silence concernant l'arrivée potentielle de Netflix sur Switch. Ce statu quo déçoit d'ailleurs de nombreux joueurs, qui aimeraient pouvoir profiter du service de streaming sur leur console hybride. Il faut dire qu'en raison de sa facilité de transport et son grand écran, la Switch s'impose comme un appareil idéal pour regarder Netflix.

Une situation d'autant plus inexplicable alors que YouTube et Hulu sont disponibles sur la machine depuis des années maintenant. Quoi qu'il en soit, l'absence de Netflix n'empêche pas Nintendo de vendre des Switch par millions. En février 2021, la Switch battait le record de la 3DS en dépassant les 80 millions de ventes.

