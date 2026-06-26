Netflix complique encore le partage de compte avec cette nouvelle contrainte

Netflix exige désormais que chaque utilisateur d'un compte partagé fournisse son adresse email. Chaque profil du compte doit donc être associé à un email.

Netflix
Crédits : 123RF

En 2023, Netflix mettait fin au partage de compte gratuit en France. Depuis cette époque, donner son mot de passe à un ami ou à un membre de sa famille ne suffit plus pour qu'il puisse accéder au contenu de la plateforme, qui requiert que tous les utilisateurs appartiennent au même foyer et aient recours à la même adresse IP. Le service de streaming vidéo est actuellement en train de tester un nouveau système obligeant tous les profils d'un même compte à renseigner une adresse email différente.

Sur Reddit, les témoignages d'abonnés se multiplient ces derniers jours. “Quelqu'un d'autre a-t-il rencontré ce problème ? Netflix m'oblige à ajouter une deuxième (et une troisième) adresse e-mail et un identifiant pour un seul compte, simplement parce que nous avons plusieurs profils”, rapporte un utilisateur. Il explique que le compte est utilisé par seulement deux personnes au sein d'un même foyer, avec un profil commun, le principal, un profil individuel chacune, et un dernier pour une deuxième langue. “Mais pour passer de l’un à l’autre, Netflix m’oblige à créer un nouveau compte avec une adresse e-mail différente pour chaque profil”, regrette-il, ce qui “n'est absolument pas pratique”.

Une adresse email par profil pour les comptes Netflix

“Ce système qui oblige à ajouter une adresse e-mail pour personnaliser chaque profil est vraiment absurde. Mes enfants n'ont pas d'emploi et vivent chez moi. Vous n'avez pas besoin de leur adresse e-mail. Nous savons tous que cette mesure se transformera à l'avenir en un système de paiement pour chaque profil”, dénonce un autre utilisateur, qui fait savoir qu'il a préféré supprimer tous les profils supplémentaires pour contourner le problème.

netflix partage compte
Crédit : scotti_dev / Reddit

Les comptes Netflix avec plusieurs profils peuvent maintenant afficher le message suivant, dont il semble difficile de se débarrasser sans accéder à la requête : “De nouvelles façons personnalisées de profiter de Netflix arrivent. Ajoutez une adresse e-mail à votre profil pour vous connecter plus facilement, récupérer votre compte, obtenir des suggestions personnalisées et plus encore”.

On comprend qu'il s'agit d'un moyen pour que chaque utilisateur puisse se connecter avec son adresse email plutôt qu'avec celle du titulaire du compte, mais dans certains cas, imposer cette fonction peut s'avérer frustrant. On ne sait pas quand et si cette obligation va être déployée massivement.


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