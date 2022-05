Netflix opère un énorme changement depuis 2015 et personne n’a rien vu

Aux États-Unis, depuis 2015, Netflix a supprimé pas moins de 1735 films de sa plateforme. Si une partie d’entre eux n’ont simplement pas vu leurs droits de diffusion renouvelés, la firme a en revanche une stratégie très claire : tous ces films ont été remplacés par des productions originales. Une stratégie qui se révèle payante puisque ces dernières dominent largement le classement des contenus les plus visionnés.

Depuis ses débuts dans le monde du streaming, Netflix a beaucoup changé pour devenir le mastodonte que l’on connaît aujourd’hui. Durant les années 2010, la plateforme s’est construit une cote de popularité immense — néanmoins de plus en plus contestée — grâce à son catalogue de qualité qui a rapidement rivalisé avec les chaînes de télévision classiques. Aujourd’hui encore, de nombreux films et séries rejoignent régulièrement le service.

Pourtant, les chiffres montrent que les films, tout particulièrement, sont de plus en plus boudés par Netflix. D’après les données du site What’s On Netflix ?, la version américaine du la plateforme en compte à ce jour 3015. Or, en 2015, il y en avait au total 4752. Ce sont donc 1735 films qui ont disparu du catalogue, soit une perte de 35 %. Ce chiffre peut paraître énorme à première vue, mais il est beaucoup plus compréhensible une fois remis dans son contexte.

Netflix se sépare de presque la moitié de son catalogue au profit de ses productions originales

En effet, durant la même période, Netflix a grandement développé sa section de contenus originaux. Il n’y a qu’à voir le classement actuel des 10 films les plus vus sur la plateforme. Parmi eux, 7 sont des films estampillés Netflix. Au total, ces derniers ont récolté 158 millions d’heures de visionnage. Autant dire que les productions internes fonctionnent, en plus de faire de la firme un acteur majeur du cinéma mondial.

Cependant, cette stratégie a un coût, au sens littéral. Après des années de rumeurs, la plateforme devrait bientôt se doter d’un nouvel abonnement moins cher, mais qui intégrera des publicités. En plus de financer ses productions, cette nouveauté va également servir à pallier la perte massive d’abonnés enregistrés par Netflix sur la dernière année. Une perte qui a eu de nombreuses conséquences, notamment l’annulation de plusieurs séries.