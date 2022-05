Peaky Blinders saison 6 : date de sortie, histoire, suite, toutes les infos

La saison 6 de Peaky Blinders arrive bientôt sur Netflix ! Cette nouvelle salve d’épisodes promet un dénouement épique pour la famille Shelby. Dans ce petit dossier, nous allons compiler tout ce qu’il y a à savoir sur la série événement.

Les Peaky Blinders sont de retour ! La famille la plus connue de Birmingham a le droit à une nouvelle saison qui sera bientôt diffusée en France. Les fans ont hâte de retrouver tous les personnages emblématiques et d'enfin connaître le dénouement de l’histoire.

Peaky Blinders est une série créée en 2013 et qui compte désormais six saisons. Saluée par la critique pour son scénario torturé, ses personnages profonds et sa mise en scène léchée, elle a aussi su séduire le grand public. Son secret ? Prendre son temps. À titre d’exemple, la saison 5 datait de 2019. Cela fait donc trois ans que les showrunners nous ont laissés sur un cliffhanger irrespirable (durée rallongée par le COVID, certes). Mais rassurez-vous, c’est bientôt la fin du calvaire.

Dans ce petit dossier, nous allons compiler toutes les choses essentielles à savoir avant de se lancer dans l’aventure de la saison 6.

Quand est diffusée la saison 6 de Peaky Blinders, et sur quelle plateforme ?

La saison 6 de Peaky Blinders sera diffusée en France à partir du 10 juin 2022. Comme pour les saisons précédentes, c’est Netflix qui diffuse les épisodes en streaming. Tous seront d’ailleurs disponibles d’un seul coup. Pas besoin d’attendre une semaine entre chaque, comme c’est le cas pour des séries Marvel ou Star Wars, par exemple.

À noter que nous parlons ici de la diffusion française. Il faut savoir que Peaky Blinders est à l’origine une série produite par la BBC. En Grande-Bretagne, la saison 6 a donc déjà été diffusée sur BBC One. Elle est même terminée depuis le mois d’avril. Les plus pressés ont certainement déjà trouvé un moyen de la regarder…

Combien d’épisodes comporte cette saison 6 de Peaky Blinders ?

Chaque saison de Peaky Blinders comporte six épisodes une heure environ. Pour cette nouvelle salve, la tradition a été respectée. Un format qui peut paraître court, mais qui a l’avantage de ne pas traîner en longueur et d’éviter les temps morts. Au total, la série compte donc trente-six épisodes.

Y’aura-t-il une saison 7 à Peaky Blinders ?

Le créateur Steven Knight avait plusieurs fois déclaré son intention de faire sept saisons au total. Cependant, les plans ont changé au fil des années, notamment à cause du COVID. Lors de la mise en production de cette saison 6, il a finalement annoncé que ce serait la dernière.

Cette saison 6 conclura donc l’histoire de Tommy Shelby, mais il n’est pas impossible que l’univers s’étende à d’autres formats. Knight a indiqué que l’arrivée d’un film n’était pas impossible. Après tout, une autre série anglaise (Downton Abbey) a déjà réussi la transition ! Des spin-offs pourraient également voir le jour dans le futur. Tout est encore possible.

Qui est au casting de la saison 6 de Peaky Blinders ?

Bien évidemment, Cillian Murphy continue de tenir le premier rôle dans cette saison 6. Il y incarne toujours le redoutable Thomas Shelby. Est-il encore nécessaire de présenter l’acteur ? Il compte de nombreux films à son actif (28 jours plus tard, la trilogie Dark Knight, Inception, Dunkerque, Sans un Bruit 2, le futur Oppenheimer…) et est l’un des acteurs les plus en vogue du moment.

À part lui, on retrouve les habitués de la série, comme Paul Anderson (Arthur Shelby), Sophie Rundle (Ada Shelby) ou encore Anya Taylor-Joy. Tom Hardy (Alfie Solomons) devrait aussi être de la partie.

La production de cette saison a malheureusement été marquée par le décès d’Helen McCrory juste avant le tournage. Elle incarnait Polly depuis le tout premier épisode. Elle n’est donc pas présente à l’écran.

Steven Knight, le showrunner et créateur de la série, est lui toujours aux commandes.

Peaky Blinders, de quoi ça parle ?

Dans la réalité, les Peaky Blinders étaient des malfrats qui agissaient dans les quartiers ouvriers de Birmingham à la fin du XIXe siècle. Il ne s’agissait pas d’un groupe organisé de mafieux, mais plus d’une culture du crime, à l’image des Apaches de Paris à la même période. Steven Knight a repris ces faits à son compte, mais en adaptant profondément l’histoire pour son scénario.

La série raconte la vie des Shelby (surnommés les Peaky Blinders, donc), une famille gitane qui règne sur la pègre de Birmingham. Nous y suivons les pérégrinations de Thomas Shelby et de ses frères, englués dans des combines souvent dangereuses. Au fil des saisons, de nombreux personnages sont venus se greffer au casting, et certains ont disparu du paysage.

Le premier épisode débute juste après la Grande Guerre (1919) et au fil des saisons, on suit l’évolution de Thomas Shelby vers le sommet. D’abord petit malfrat, il gravit les échelons au fil du temps. Dans la cinquième saison, nous sommes en 1929 et Thomas est à la fois parrain du crime de Birmingham et député à Londres. Cela ne l'empêche pas de se salir les mains.

Dans le dernier épisode en date, nous l’avons laissé aux prises avec Oswald Mosley, homme politique fasciste dans une Angleterre fragilisée par la crise économique (un personnage qui a réellement existé). Après un attentat raté, Thomas est au pied du mur, acculé et sur le point de mettre fin à ses jours. Un cliffhanger qui se résoudra dans le premier épisode de la saison 6.

Peaky Blinders dispose de plusieurs particularités fortes qui ont fait sa gloire. Son ambiance rugueuse, tout d’abord, ses personnages forts et complexes, ensuite, et surtout son histoire haletante qui sait prendre son temps, mais qui ne laisse jamais le spectateur poireauter trop longtemps non plus. Mais c’est surtout par sa mise en scène léchée que la série a tiré son épingle du jeu. Sa marque de fabrique ? Mettre une bande-son moderne sur une histoire de gangsters des années 20. Une idée saugrenue sur le papier, mais qui fonctionne à la perfection à l’écran.

Les cinq premières saisons de Peaky Blinders sont déjà disponibles sur Netflix.