Netflix se résout à afficher des publicités pour contrer la perte massive d’abonnés

Pour la première fois, le PDG Netflix admet que la publicité fera bientôt son arrivée sur le service de streaming. Cette décision très particulière survient dans un contexte qui l’est tout autant pour la firme. Lors de la présentation de ses derniers résultats financiers, elle avoue avoir perdu près de 200 000 abonnés.

À son arrivée en France en 2014, Netflix a tout raflé sur son passage. En l’espace de quelques mois, la plateforme attire des millions d’abonnés, avides d’une solution légale pour visionner films et séries. Rien, alors, ne semble pouvoir se mettre en travers de son chemin. Mais, à la fin des années 2010, les choses se gâtent. La concurrence a flairé le filon et chacun y va de son propre service de streaming. Depuis deux ans, la perte de vitesse est flagrante pour Netflix.

Il faut se rendre à l’évidence : il y a trop de services de streaming pour les utilisateurs, qui ne savent tout bonnement plus quoi regarder. Alors que Disney+ fait désormais du coude à coude à Netflix, ce dernier affiche pour la première un bilan financier en berne. La sentence est tombée ce 19 avril : Netflix a perdu 200 000 abonnés durant ce dernier trimestre. Cela n’est jamais arrivé de l’histoire de la firme.

C’est officiel, la pub arrive bel et bien sur Netflix

Si la nouvelle est mauvaise pour Netflix, elle l’est d’autant plus pour les utilisateurs. En effet, la plateforme compte bien trouver un moyen pour combler le manque à gagner. Or, les solutions existantes ne sont pas multiples. « Ceux qui suivent Netflix savent que j’ai toujours été contre la complexité de la publicité et un grand fan de l’abonnement simple », commence Reed Hastings, PDG de la firme. Vous vous doutez où cela mène.

« Mais aussi fan que je suis, je suis un plus grand fan encore du choix laissé au consommateur », continue-t-il. « Et permettre aux consommateurs qui aimeraient avoir un prix plus bas, et qui sont tolérants à la publicité d’obtenir ce qu’ils veulent, est très logique. » L’annonce est donc faite. D’ici un ou deux ans, la publicité devrait donc faire son arrivée sur Netflix. Une surprise qui n’en est pas vraiment une, tant la chose a fait l’objet de rumeurs ces derniers mois.

Source : The Hollywood Reporter