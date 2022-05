Netflix : un abonnement avec des publicités arriverait d’ici la fin de l’année 2022

L'ère sans publicité de Netflix pourrait bientôt prendre fin. Les utilisateurs pourraient bien avoir accès à des abonnements moins chers avec publicité au cours des trois derniers mois de 2022, comme l’a annoncé Netflix à ses employés dans une note interne.

Comme nous l’avions annoncé précédemment, Netflix envisage d'introduire un nouveau palier d'abonnement à prix réduit avec publicité. Ce dernier permettra à la plateforme de séduire de nouveaux abonnés avec moins de moyens, à condition qu’ils acceptent de visionner quelques publicités entre chaque épisode.

Selon les informations du New York Times, les dirigeants de Netflix auraient déclaré à leurs employés dans une note interne confidentielle que l'objectif était d'introduire le nouvel abonnement avec des publicités au cours des trois derniers mois de l'année 2022, soit beaucoup plus tôt que prévu initialement par la société.

Netflix va bientôt être rempli de pubs, mais que pour certains abonnés

Heureusement, les publicités n’arriveront pas sur les trois abonnements actuels à 8,99 euros, 13,49 euros et 17,99 euros par mois. Seuls les abonnés au nouveau forfait verront des publicités sur la plateforme de streaming à la demande.

L'introduction d'un abonnement avec publicité n'est pas une nouveauté pour les services de streaming. En effet, plusieurs concurrents de Netflix, dont Hulu et HBO Max, proposent un palier d'abonnement moins cher avec publicité pour ceux qui ne voient pas d'inconvénient à voir quelques publicités avant de visionner leurs émissions et films préférés.

De son côté, Disney+ a également annoncé l’arrivée d’un abonnement moins cher avec des publicités dès la fin de l’année. Netflix a donc probablement accéléré son calendrier pour ne pas prendre de retard sur son concurrent principal.

On sait également que les deux plateformes vont prochainement s’attaquer au partage de compte en faisant payer plus cher les utilisateurs qui n’utilisent pas leurs propres identifiants. Netflix pourrait commencer à sanctionner ses abonnés qui partagent leur mot de passe dès la fin de l’année, soit en même temps que l’arrivée du nouvel abonnement avec des publicités. « Donc si vous avez une sœur, disons, qui vit dans une autre ville ; vous voulez partager Netflix avec elle, c'est génial », a déclaré Greg Peters, directeur des opérations de Netflix, selon le Times. « Nous n'essayons pas de mettre fin à ce partage, mais nous allons vous demander de payer un peu plus pour pouvoir partager avec elle ».

Source : NYTimes