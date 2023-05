Netflix : les films originaux séduisent de moins en moins

Si Netflix fait régulièrement exploser les compteurs de vues sur ses séries exclusives, difficile d'en dire autant avec ses films originaux. En effet, les long-métrages de la plateforme séduisent de moins en moins, aux Etats-Unis comme en France.

Si HBO peut se targuer d'avoir dépasser les 32 millions de spectateurs avec la série The Last of Us, Netflix peut toujours compter sur ses séries originales pour mobiliser les foules. D'autant plus que de grosses productions sont attendues prochainement, à commencer par la saison 5 de Black Mirror et son casting 5 étoiles, la 3e saison de The Witcher ou encore l'ultime saison de Stranger Things.

Pour autant, si ces séries sont probablement promises à un grand succès d'audience, Netflix a décidé de réduire la voilure sur ses productions originales en 2023. De 83 en 2022, la plateforme de streaming compte sortir seulement 48 films originaux sur son service en 2023. Une décision motivée avant tout pour des raisons économiques, à l'heure où Netflix cherche à restructurer sa division dédiée à la production de films (avec de nombreux licenciements à la clé).

D'un autre côté, les dernières audiences prouvent également que les films Netflix ont de plus en plus de mal à séduire les spectateurs. Comme l'ont remarqué nos confrères du site BGR, on retrouve à la début mai 2023 une seule production de Netflix dans le TOP 10 des films les plus regardés aux Etats-Unis.

Un seul film Netflix dans le TOP 10 américain

Cocorico d'ailleurs puisqu'il s'agit d'AKA, excellent film d'action français avec Alban Lenoir et Eric Cantona. Au classement mondial, le constat n'est guère mieux, avec seulement 4 productions originales Netflix dans le TOP 10, à savoir A Tourist's Guide To Love, The Last Kingdom : Seven Kings Must Die, Murder Mystery 2 et Chupa.

En France, nous n'avons pas encore les données des deux dernières semaines, mais entre le 24 et le 30 avril 2023, on retrouvait encore une majorité de films et séries hors Netflix au classement des productions les plus regardées. AKA s'est hissé au sommet, suivi de l'Amour en Touriste en 4e position, A la Gorge en 6e et Seven Kings Must Die en 8e.

Ce que l'on constate surtout, c'est le manque d'engagement sur le long-terme suscité par les films Netflix, qui restent généralement dans le TOP 10 une semaine ou deux, avant de tomber dans l'oubli. La question maintenant est de savoir ce qui provoque ce désamour chez les utilisateurs : probablement un savant mélange entre promotion insuffisante, des sorties encore trop nombreuses et une qualité en dent de scie, plus souvent proche du nanar que du chef d'oeuvre.