The Witcher : un premier trailer et une date de sortie pour la saison 3, la dernière d’Henry Cavill

Netflix a publié la première bande-annonce officielle de la saison 3 de “The Witcher”, révélant un aperçu des derniers épisodes mettant en scène Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Rivia avant que Liam Hemsworth ne reprenne le rôle dans la saison 4.

Netflix vient de nous offrir un aperçu du dernier rôle d'Henry Cavill dans la peau de Geralt de Riv. Le service de streaming a mis en ligne une bande-annonce pour la troisième saison de The Witcher qui montre Cavill dans le rôle du Loup Blanc. Celle-ci ne nous en apprend pas beaucoup au sujet de cette nouvelle saison, mais les personnages vont vraisemblablement connaître la peur.

L'effroi et les dangers qui pèsent sur Geralt, Yennefer et Ciri sont palpables. Cette bande-annonce de The Witcher est également notre premier aperçu de Shaerrawedd. C'est un endroit que les lecteurs de livres attendent de voir dans la série et il semble que l'attente en vaille la peine. Pour ceux qui ne le savent pas, il s’agit des derniers vestiges d'un palais elfique autrefois magnifique dans les forêts de Kaedwen qui sert de cadre à une scène essentielle entre Geralt et Ciri dans le roman Blood of Elves.

The Witcher saison 3 arrive dès cet été

En plus de quelques images inédites, le trailer nous a surtout appris que la troisième saison sera divisée en deux parties, la première débutant le 29 juin et la seconde étant diffusée sur Netflix le 27 juillet. Il s’agira malheureusement de la dernière de Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Riv, puisque celui-ci sera remplacé par Lia Hemsworth l’année prochaine.

Présenté comme le chasseur de monstres bourru Geralt dans la première saison de The Witcher en 2019, Cavill quittera bien la série après la troisième sortie, l'acteur ayant révélé la nouvelle décevante en octobre de l'année dernière.

« Alors que les monarques, les mages et les bêtes du continent rivalisent pour la capturer, Geralt cache Ciri, déterminé à protéger sa famille nouvellement réunie contre ceux qui menacent de la détruire », lit-on dans le synopsis officiel de l'intrigue. « Chargée de l'entraînement magique de Ciri, Yennefer les conduit à la forteresse protégée d'Aretuza, où ils espèrent en savoir plus sur les pouvoirs inexploités de la jeune fille ; au lieu de cela, ils découvrent qu'ils ont atterri sur un champ de bataille où règnent la corruption politique, la magie noire et la trahison ». Aucun détail concernant les prochaines saisons n’a été dévoilé, mais il semble que Netflix a déjà lancé la production des saisons 4 et 5.