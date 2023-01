Netflix : voici la liste complète des films originaux qui sortiront en 2023

Ça y est, c’est l’heure de découvrir tous les films estampillés Netflix qui sortiront sur la plateforme en 2023. Au total, ce sont 48 films originaux qui seront disponibles cette année, soit largement moins qu’en 2022. On vous a préparé une petite sélection de ceux à ne pas manquer.

Si Netflix n’est généralement pas frileux à l’idée d’annuler des séries, la série continue de produire des contenus originaux en masse. Des séries donc, mais également des films qui, chaque année, rejoignent par dizaines le catalogue de la plateforme. L’année dernière, ce sont ainsi 88 films estampillés Netflix qui ont été diffusés. En 2023, le géant du streaming a revu ses ambitions à la baisse, avec un total de 48 films originaux prévus pour cette année.

Certains ont d’ores et déjà une date de sortie de fixée, tandis que d’autres n’ont même pas encore de titre. C’est notamment le cas d’une adaptation d’un recueil de nouvelles de Roald Dahl, l’écrivain derrière Charlie et la Chocolaterie, un projet mené par nul autre que Wes Anderson. Beaucoup de moins de titres donc, mais tout de même près d’une demi-centaine de films annoncés parmi lesquels il peut être difficile de trouver la perle rare. Ça tombe bien, nous vous avons préparé une petite sélection.

La liste des films Netflix qui sortiront en 2023

Chicken Run : Dawn of the Nugget

La suite très attendue de Chicken Run sera produite par Netflix ! Après s’être échappée de la ferme des Tweedy, Ginger vit désormais une vie de rêve sur une île qu’elle partage avec Rocky et sa fille Molly. Mais la communauté de poulets se retrouve contrainte de retourner sur le continent et même, cette fois, de s’infiltrer dans la ferme.

Tyler Rake 2 (16 juin 2023)

Chris Hemworth est de retour dans la peau de Tyler Rake pour deux fois d’action ! Cette fois, l’agent spécial australien est chargé d’extraire la famille d’un dangereux gangster de la prison où ils sont retenus. Netflix n’y va pas de main morte pour décrire le film : il va falloir s’attendre à beaucoup plus de tension et de scènes à couper le souffle.

Heart of Stone (11 août 2023)

Autre gros thriller d’action de cette année, Heart of Stone est cette fois portée par Gal Gadot (Wonder Woman). C’est l’actrice elle-même qui le dit : le film s’annonce « extrêmement épique ». Celle-ci incarne Rachel Stone, une agente au sein d’une organisation secrète chargée de protéger l’un de ses atouts les plus précieux. Suspense, courses poursuites et explosions seront au rendez-vous.

Luther : The Fallen Sun (10 mars)

Luther va enfin avoir droit à son film. Ce dernier poursuivra les aventures du détective de la célèbre série TV, qui se retrouve désormais derrière les barreaux après l’échec de son bras de fer contre le némésis de la saison 5. Pendant ce temps, le crime n’attend pas, puisqu’une nouvelle série de violents meurtres frappe Londres, poussant Luther à s’évader pour reprendre les choses en main.

Pamela, A Love Story (23 janvier)

Après le succès retentissant de la série semi-biopic Pam and Tommy sur Disney+, Netflix s’intéresse à son tour à l’actrice sulfureuse des années 1990. Ce nouveau documentaire retrace la montée en puissance de Pamela Anderson, ainsi que l’acharnement médiatique qu’elle a subi après sa révélation auprès du grand public.

Rebel Moon (22 décembre)

Le prochain film de Zack Snyder (Man of Steel, Batman v Superman) se déroulera dans l’espace. Celui-ci suivra l’histoire d’une colonie installée paisiblement aux confins de la galaxie, dont la tranquillité sera perturbée par le Régent Balisarius, un dangereux dictateur à la tête d’une immense armée. Kora, une jeune aventurière au passé trouble, est alors chargée d’appeler les planètes voisines à l’aide.

Spaceman (automne 2023)

On sait peu de choses sur cet autre film de science-fiction à rejoindre la catalogue Netflix en 2023, si ce n’est son casting très prometteur : Adam Sandler (Uncut Gems, Funny People), Carey Mulligan (Drive, Promising Young Woman), Paul Dano (Little Miss Sunshine, There Will be Blood) ou encore Kunal Nayyar (The Big Bang Theory). Son synopsis tease une relation entre un astronaute solitaire et une étrange créature mythique.

Ces derniers films n’étant qu’une sélection, vous pouvez retrouver la liste complète ci-dessous. Voici donc pour commencer tous les films qui ont déjà une date de sortie d’annoncée :

Dog Gone : déjà disponible

déjà disponible Pamela, A Love Story : 23 janvier

23 janvier True Spirit : 3 février

3 février Bill Russel : Legend – 8 février

8 février Your Place of Mine : 10 février

10 février We Have a Ghost : 24 février

24 février You People : 27 janvier

27 janvier Luther : The Fallen Sun – 10 mars

10 mars The Magician's Elephant : 17 mars

17 mars Chupa : printemps 2023

printemps 2023 Murder Mystery 2 : 31 mars

31 mars A Tourist's Guide to Love : 27 avril

27 avril The Mother : 12 mai

12 mai Tyler Rake 2 : 16 juin

16 juin Happiness for Begginers : été 2023

été 2023 The Perfect Find : été 2023

été 2023 They Cloned Tyrone : 21 juillet

21 juillet Heart of Stone : 11 août

11 août Lift : 25 août

25 août Love at First Sight : septembre 2023

septembre 2023 Nyad : automne 2023

automne 2023 Players : automne 2023

automne 2023 Spaceman : automne 2023

automne 2023 Damsel : 13 octobre

: 13 octobre Pain Hustkers : 27 octobre

27 octobre The Killer : 10 novembre

10 novembre A Family Affaire : 17 novembre

17 novembre Leo : 22 novembre

22 novembre Leave the World Behind : 8 décembre

8 décembre Rebel Moon : 22 décembre

Pour finir, voici les films restants n’ayant pas encore de date de sortie, mais bien prévus pour 2023.