Black Mirror revient en juin sur Netflix avec un casting de folie, découvrez le premier trailer

Netflix a annoncé que sa série de science-fiction à succès Black Mirror reviendrait pour une sixième saison en juin 2023, avec Aaron Paul de Breaking Bad, Annie Murphey de Schitt's Creek, Michael Cera de Scott Pilgrim, et bien d'autres encore.

Après plusieurs années à attendre la suite de Black Mirror, Netflix a finalement annoncé que la célèbre série reviendrait en juin de cette année avec une sixième saison présentée comme « la plus imprévisible, inclassable et inattendue à ce jour ».

Une fois de plus, la série s'enorgueillit d'une liste de talents de premier plan. La liste de cette saison comprend : Aaron Paul, Anjana Vasan, Annie Murphy, Auden Thornton, Ben Barnes, Clara Rugaard, Daniel Portman, Danny Ramirez, Himesh Patel, John Hannah, Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera, Monica Dolan, Myha'la Herrold, Paapa Essiedu, Rob Delaney, Rory Culkin, Salma Hayek Pinault, Samuel Blenkin et Zazie Beetz.

Black Mirror saison 6 s’offre un premier trailer surprenant

Les saisons précédentes de Black Mirror ont toujours conservé une structure de type anthologique. Cela a été fait pour que la série elle-même ne puisse jamais être facilement définie et pour éviter qu'elle ne devienne trop prévisible, comme l'a expliqué le créateur Charlie Brooker lui-même. Black Mirror apporte toujours de l'inattendu, et cette saison ne sera pas différente.

Comme vous pourrez le voir dans le trailer ci-dessous, cette saison de Black Mirror s'annonce encore plus horrible, terrifiante, captivante et palpitante que toutes celles qui l'ont précédée. On peut y voir de l’amour, de l’horreur, et même une station spatiale.

« J'ai toujours pensé que Black Mirror devait présenter des histoires entièrement distinctes les unes des autres et continuer à surprendre les gens – et moi-même -, sinon à quoi bon ? Ce devrait être une série qui ne peut pas être facilement définie et qui peut se réinventer sans cesse », explique son créateur. « En partie par défi, et en partie pour garder les choses fraîches pour moi et pour les téléspectateurs, j'ai commencé cette saison en bouleversant délibérément certaines de mes hypothèses de base sur ce à quoi il fallait s'attendre ».

« Par conséquent, cette fois-ci, en plus de certains tropes familiers de Black Mirror, nous avons également quelques nouveaux éléments, dont certains que j'avais juré que la série ne ferait jamais, afin d'élargir les paramètres de ce qu'est un “épisode de Black Mirror”. Les histoires sont toujours aussi toniques que celles de Black Mirror, mais elles sont plus variées que jamais et comportent de nombreux rebondissements », ajoute-t-il.