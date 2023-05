Black Mirror : Netflix va tenter l’autodérision dans la saison 6 de la série culte

Netflix a dévoilé la liste ainsi que le synopsis des cinq épisodes qui composeront la sixième saison de Black Mirror. L’un d’eux, baptisé « Joan is Awful » aura l’audace de s’attaquer frontalement aux dérives des plateformes de streaming. Plutôt cocasse étant donné son distributeur.

Il aura fallu longtemps avant d’avoir de nouveau des informations concernant la saison 6 de Black Mirror. Annoncée il y a environ un an, le premier trailer a finalement été dévoilé il y a quelques mois, avant d’être suivi par un long silence radio de la part de Netflix. Cette semaine enfin, le service de streaming a dévoilé le nom des épisodes qui composeront cette sixième saison.

Voici la liste complète :

Joan is Awful

Loch Henry

Beyond the Sea

Mazey Day

Demon 79

Voici comment Netflix va se moquer de lui-même avec la saison 6 de Black Mirror

Au-delà du fait que cette saison comportera moins d’épisodes que les précédentes, les fans se sont surtout attardés sur le synopsis du premier d’entre eux, « Joan is Awful ». Et pour cause : celui-si semble attaquer directement les plateformes de streaming et leur contenu. Pour ce faire, l’épisode va s’appuyer sur un scénario qui n’est pas sans rappeler celui du Truman Show.

Voici son résumé : « L’histoire d’une femme normale qui découvre qu’une plateforme mondiale de streaming a lancé une émission de télévision basée sur sa vie, dans laquelle elle est interprétée par la star hollywoodienne Salma Hayek. » On s’attend donc à ce que l’épisode soit également très satirique envers les émissions de télé-réalité, un segment sur lequel Netflix s’est également lancé avec succès il y a quelques années.

Il faudra bien sûr attendre de voir l’épisode pour se faire une véritable idée de la critique envers les services de SVOD, mais force est de constater que Netflix faire d’ores et déjà preuve d’autodérision quant à son propre rôle dans le paysage audiovisuel mondial. En outre, le reste de cette saison s’annonce tout aussi fascinant, avec la dose habituelle de dilemmes moraux, de mystères et de tension.