Netflix perd un million d’utilisateurs à cause de la fin du partage de compte

Une véritable hécatombe a touché Netflix en Espagne. Au cours du premier trimestre 2023, le service de streaming a perdu pas moins d’un million d’utilisateurs selon le cabinet d’analyse Kantar. Une chute qui n’a rien d’un hasard : en février, la firme a mis en place sa nouvelle politique de fin du partage de compte dans le pays.

Les mauvaises nouvelles s’accumulent chez Netflix. Malgré le succès apparent de sa formule avec publicités, les changements en profondeur opérés par l’entreprise à sa plateforme sont loin de faire l’unanimité. La mesure la plus controversée est sans aucun doute la fin du partage de compte, qui ne devrait pas tarder à entrer en vigueur dans nos contrées. D’autres pays ont déjà vu la sentence tombée. La réaction ne s’est pas fait attendre.

Selon le cabinet d’analyse Kantar, le géant du streaming accuse de la perte d’un million d’utilisateurs en Espagne, uniquement sur le premier trimestre 2023. Vous l’aurez deviné, c’est à cette période que la firme a mis en place la fin du partage de compte, au mois de février plus précisément. Dorénavant, il faut s’acquitter de la somme de 5,99 €/mois pour partager son compte avec un autre utilisateur chez nos voisins. Difficile d’y voir là une coïncidence.

Netflix fait fuir ses utilisateurs avec la fin du partage de compte

En effet, toujours d’après Kantar, les résiliations d’abonnement ont triplé ce trimestre par rapport au précédent. Pire encore, 10 % des abonnés restants songent à mettre fin à leur abonnement au cours des 3 prochains mois. Néanmoins, il n’y a apparemment pas lieu de s’inquiéter chez Netflix. Et pour cause : l’immense majorité des utilisateurs sur le départ ne payaient pas pour leur abonnement.

« Au Canada [ndlr : un des premiers pays à s’être vu interdire le partage de compte], qui est selon nous un indicateur fiable pour les États-Unis, notre base de membres payants est désormais plus importante qu’avant le lancement du partage payant et la croissance des revenus s’est accélérée et progresse désormais plus rapidement qu’aux États-Unis », a expliqué Netflix dans son financier.

