PS5 : Sony va ajuster la vitesse des ventilateurs en fonction des jeux

La PS5 va automatiquement adapter la vitesse des ventilateurs en fonction des jeux vidéo, annonce Sony. Grâce à des mises à jour du firmware, et une armée de capteurs dédiés, la console next gen restera silencieuse et froide même si les jeux deviennent de plus en plus gourmands en ressources. Explications.

D'après les premières prises en main, la PS5 est une console bien plus silencieuse que la PS4 ou la PS4 Pro. Les testeurs affirment avoir du mal à entendre les bruits générés par les ventilateurs de la machine. Ce qui n'est pas du tout le cas avec les PS4.

Dans les années à venir, Sony s'attend à ce que des jeux vidéo PS5 particulièrement gourmands en ressources soient commercialisés. Ces titres offrant des graphismes en haute définition risquent de pousser les composants de la console dans ces retranchements, augmentant ainsi la température interne. Pour baisser la température, Sony a intégré une solution de refroidissement dotée d'un métal liquide particulièrement conducteur au sein de la PS5.

Des mises à jour du firmware empêcheront la PS5 de surchauffer

Pour éviter que la console ne chauffe et ne devienne bruyante avec l'arrivée de jeux plus gourmands, Sony va aussi adapter la vitesse des ventilateurs dans les années à venir. Interviewé par nos confrères japonais de 4Gamer,Yashuhiro Ootori, ingénieur chez Sony, explique comment la firme nippone va adapter le fonctionnement des ventilateurs en fonction de l'évolution des jeux.

“Divers jeux seront publiés à l'avenir, et les données sur le comportement de l'APU (Accelerated Processing Unit) dans chaque jeu seront collectées. Nous avons un plan pour optimiser le contrôle des ventilateurs sur la base de ces données” détaille Yashuhiro Ootori lors de l'entretien. “La PS5 dispose de trois capteurs de température sur la carte principale pour contrôler la vitesse du ventilateur en fonction de la température interne de l'APU et de la température la plus élevée des trois capteurs de température. Ces paramètres de contrôle des ventilateurs seront également mis à jour via des mises à jour en ligne” explique l”ingénieur.

Concrètement, Sony déploiera des mises à jour logicielles qui adapteront la vitesse des ventilateurs de la console à la consommation énergétique des jeux. Plus un jeu risque de faire chauffer les composants, plus les ventilateurs seront mis à contribution. Sony évitera ainsi la surchauffe et les bruits de soufflement intempestifs. Que pensez-vous de l'idée de Sony ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : 4Gamer