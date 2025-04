Netflix augmente encore ses prix en France, voici combien vous allez devoir payer désormais

Comme maintenant chaque année, Netflix annonce une nouvelle hausse de ses tarifs en France. Voici combien coûte chaque formule de la plateforme de streaming à partir de maintenant.

Ça nous pendait au nez. Après l'augmentation des tarifs de Netflix aux État-Unis, c'est au tour de la France de subir un “ajustement tarifaire“, selon la formule utilisée par le géant du streaming dans sa dernière lettre aux investisseurs. Le genre d'expression que tous les clients redoutent.

Les prix flambent pour toutes les plateformes de streaming depuis 10 ans et ce n'est visiblement pas près de s'arrêter. Comme c'est maintenant la coutume, vous allez devoir payer plus cher pour accéder au catalogue Netflix sans aucune contrepartie. Pas de nouvelles fonctionnalités, ou autre, juste une facture qui grimpe. Voyons à quel point justement.

Voici les nouveaux prix des différents abonnements à Netflix

L'addition est particulièrement salée. Déjà, toutes les formules sont touchées, même celle avec publicités. Mais aussi : le prix pour ajouter une personne à son compte, obligatoire depuis l'interdiction du partage de mot de passe, augmente aussi. Voici déjà ce qu'il en est des formules :

Standard avec pub : 7,99 €/mois (contre 5,99 €, soit 2 € de hausse)

(contre 5,99 €, soit 2 € de hausse) Standard : 14,99 €/mois (contre 13,49 €, soit 1,5 € de hausse)

(contre 13,49 €, soit 1,5 € de hausse) Premium : 21,99 €/mois (contre 19,99 €, soit 2 € de hausse)

Le partage de compte coûte désormais 5,99 € par mois et par personne si cette dernière prend la version avec pubs, ou 6,99 € par mois et par personne sans pub. Rappelons que seuls les détenteurs d'une offre Standard ou Premium peuvent accéder à cette option. On note qu'avec ces 33 % d'augmentation, l'abonnement avec publicité est au même tarif que celui de base (sans pubs) lors de l'arrivée de Netflix en France en 2014.

Les nouveaux prix sont d’ores et déjà en vigueur et affichés sur le site de Netflix. Il est probable que les abonnés voient leur facture augmenter dès celle du mois prochain, au plus tard dans deux mois. Si vous en avez assez des augmentations, où si celle-ci vous fait dire que le service est devenu trop cher, la seule solution et de vous désabonner de Netflix.