Samsung abandonne discrètement ce service que peu d’utilisateurs Galaxy connaissaient

Les fabricants multiplient les services maison, puis en suppriment certains sans bruit. Samsung vient justement de tirer un trait sur son Samsung Max VPN. Cette application exclusive aux Galaxy disparaît après quelques années d'existence discrète.

Les VPN occupent une place grandissante dans la protection des données en ligne. Ces logiciels chiffrent la connexion et dissimulent l'adresse IP des internautes. Beaucoup de constructeurs ont donc intégré ce type d'outil directement à leurs téléphones. Choisir un service fiable parmi les nombreuses offres du marché demande pourtant un minimum d'attention. Les fabricants ajoutent ces fonctions pour fidéliser leurs clients, avant parfois de faire machine arrière.

Le constructeur coréen incarne bien cette tendance avec ses multiples services intégrés. Il avait lancé le Samsung Max VPN à destination de ses seuls smartphones. Le Galaxy S26 Ultra que nous avons longuement éprouvé profite justement de ce dernier. L'application combinait une navigation chiffrée et une économie de données mobiles. Sa présence restait pourtant méconnue de nombreux utilisateurs.

Le Samsung Max VPN disparaît pour de bon des smartphones Galaxy

Ce service de navigation sécurisée appartient désormais au passé. L'application VPN de Samsung ferme définitivement ses portes après quelques années d'activité. Le constructeur avait prévenu les utilisateurs via une notification affichée directement dans l'outil. Cette alerte avait été diffusée plusieurs semaines avant l'échéance, sans communication ultérieure. Officiellement nommé Samsung Max VPN & Data Saver, le programme restait réservé aux seuls appareils Galaxy. Il proposait des formules payantes pour choisir librement les serveurs et les régions de connexion. Une version gratuite existait aussi, avec des fonctions limitées et de la publicité.

Le Samsung Max VPN reposait en réalité sur une solution rachetée puis renommée par la marque. Faute d'une adoption massive, le maintenir présentait peu d'intérêt pour le fabricant. Sa suppression complète apparaît donc logique au regard de ces résultats. Les possesseurs de Galaxy ne manqueront pourtant pas d'alternatives sur Android. Beaucoup utilisent déjà leur propre fournisseur, ce qui rend ce retrait presque indolore. De nombreuses applications spécialisées couvrent aujourd'hui les mêmes usages, souvent avec davantage de fonctions. Remplacer cet outil par un autre se fera donc sans réelle difficulté. Pour la plupart, sa disparition passera tout simplement inaperçue.