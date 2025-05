Netflix change tout sur sa page d’accueil, découvrez la nouvelle interface

Netflix annonce de nombreux changements pour l'interface de sa page d'accueil, ainsi que pour son système de recommandation et de découverte des contenus.

Netflix bouleverse son design. L'objectif est d'offrir aux utilisateurs “une interface plus claire, plus intuitive, et mieux adaptée aux usages”. Pour choisir un contenu de manière plus éclairée, la plateforme de streaming va par exemple mieux mettre en avant certaines informations utiles, en affichant des indications comme “Lauréat d'un Emmy Award” ou “Série TV la plus populaire”.

Un changement majeur est le déplacement des onglets, qui permettent d'accéder à d'autres écrans que la page d'accueil. “Jusqu'à présent, les raccourcis vers Recherche et Ma liste étaient quelque peu cachés sur le côté gauche. Nous les avons désormais placés en haut de la page, où ils sont plus visibles et facilement accessibles”, explique Netflix. Cette position est aussi sans doute plus naturelle pour les utilisateurs, qui sont habitués à une telle disposition sur la majorité des autres services. La refonte de l'interface sera déployée “au cours des prochaines semaines et mois” à l'ensemble des membres.

Nouveau design et système de recommandation pour Netflix

L'entreprise annonce par ailleurs de meilleures recommandations en temps réel, qui “s'adaptent davantage à votre humeur et à vos intérêts du moment”. Elle reste par contre flou sur le fonctionnement de cette fonctionnalité. Netflix analysait déjà les programmes que l'on regarde pour nous en proposer d'autres du même genre. Peut-être que le nouveau système sera affiné, avec pourquoi pas l'intervention de l'IA, mais ce n'est qu'une supposition à ce stade.

Ce qui est sûr que Netflix a recours à l’IA générative dans le cadre “d’expérimentations pour améliorer l’expérience de recherche”. Cette fonction doit permettre aux abonnés “de rechercher des films ou des séries avec des formulations plus naturelles”, comme “Je veux quelque chose de drôle et joyeux”, par exemple. Pour l'instant, seule la version bêta de l'application pour iOS est concernée.

Le géant du streaming vidéo fait aussi savoir qu'un “feed enrichi de courts extraits de séries et de films Netflix” était en préparation, et qu'il serait déployé dans les semaines à venir sous forme de test. Celui-ci doit “rendre la découverte plus intuitive et plus ludique”. À partir de cet extrait, vous pourrez ensuite choisir de lancer le titre complet, de l’ajouter à Ma liste ou de le partager.