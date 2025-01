Netflix augmente encore ses prix sans contrepartie, les abonnés n’en peuvent plus

La plateforme de streaming Netflix fête la nouvelle année en gonflant ses tarifs. Les abonnés n'auront rien en échange si ce n'est l'obligation de payer plus cher pour la même chose.



Et c'est reparti pour un tour ! Alors que les prix des abonnements aux services de streaming comme Disney+ ou Prime Video ne cessent d'augmenter, voilà que Netflix annonce une nouvelle hausse de ses tarifs. L'occasion pour l'entreprise de fêter la nouvelle année et ses excellents résultats financiers de 2024.

N'espérez pas la moindre compensation aux offres actuelles pour faire passer la pilule. “Alors que nous continuons à investir dans la programmation et à offrir plus de valeur à nos membres, nous allons occasionnellement demander à nos membres de payer un peu plus afin que nous puissions réinvestir pour améliorer encore Netflix“, lit-on en guise de justification. Il y a bien quelque chose de nouveau, la possibilité d'ajouter une personne extérieure à son abonnement avec publicités, mais ça n'a rien à voir.

Les tarifs de Netflix augmentent une nouvelle fois

La “bonne” nouvelle, c'est que pour le moment, le changement de prix est limité aux États-Unis, au Canada, à l'Argentine et au Portugal. Ce n'est qu'une question de temps avant que la France soit également concernée malheureusement. Au pays de l'Oncle Sam, les tarifs sont désormais les suivants :

Offre avec publicités : 7,99 $ (au lieu de 6,99 $)

(au lieu de 6,99 $) Offre Standard : 17,99 $ (au lieu de 15,49 $)

(au lieu de 15,49 $) Offre Premium : 24,99 $ (au lieu de 22,99 $)

Notez que l'abonnement avec pub n'est pas épargné cette fois-ci, une première depuis son arrivée en 2022. On peut donc raisonnablement penser qu'en France, les formules grimperont de 1 à 2 € d'ici quelques mois. Il y aura bien sûr une annonce avant que cela arrive, mais mieux vous préparer dès maintenant.

Sans surprise, les réactions des internautes sont virulentes et plusieurs annoncent déjà leur intention de se désabonner. Netflix s'en fiche cela dit. Les résultats du dernier trimestre 2024 ont de quoi rassurer le géant du streaming : il a gagné 19 millions de clients à travers le monde, pour un total de 300 millions.

Source : The Verge